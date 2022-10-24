24 октября. FINMARKET.RU - По стратегии ЦБ, в 2022 году планировалось заменить банкноты 100 рублей, в следующем году - тысячные и пятитысячные, а остальные номиналы - каждый последующий год. Однако на текущий момент только 20% банкоматов готовы к приему новой сторублевки, оценили участники комитета по наличному денежному обращению Ассоциации банков России (АБР). Пока вопрос с платежными устройствами не решится, запускать новые номиналы банкнот крайне нерационально и затратно для всех финорганизаций, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков. В ассоциации предложили выпустить весь модельный ряд купюр сразу, когда закончится техническое переоснащение - не раньше 2024 года, пишут "Известия"

Несколько месяцев назад состоялась презентация новой банкноты 100 рублей, однако в оборот ее еще не вводили, так как на фоне санкций участники рынка не могут обновить технику для распознавания купюр, пояснил Войлуков. Он добавил: по данным кредитных организаций,и платежные терминалы по большей части не перепрограммированы, а внутренняя кассовая техника готова к обработке новых купюр примерно на три четверти.

Это связано с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка. Для решения возникшей проблемы есть несколько вариантов: пытаться перенастроить программы устройств, что крайне затруднительно, договариваться о поставках техники из дружественных стран либо налаживать их выпуск внутри России, сообщил вице-президент АБР. Однако отечественные компании заявляют, что для полноценного производства устройств в промышленном объеме потребуется порядка двух лет.

Проводить оценку готовности оборудования к приему новой банкноты пока преждевременно, в активное обращение купюры будут поступать по мере готовности банковской инфраструктуры, сообщили в ЦБ.