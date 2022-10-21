В РФ создадут единый реестр российской промпродукции

21 октября. FINMARKET.RU - В федеральное законодательство хотят внести пункт о приоритете российской промышленной продукции перед импортными товарами. Для этого планируется создать единыйроссийской промышленной продукции. Законопроект об этом Минпромторг разместил на портале проектов нормативных правовых актов.

Пока защита местных производителей реализуется сегментарно, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Минпромторга. Так, например, отсутствует регулирование при реализации крупных инвестиционных проектов, при закупках работ и услуг. "Создание законодательной базы для обеспечения гарантированного спроса на отечественную продукцию позволит российским компаниям сформировать долгосрочные программы научно-технического развития для повышения конкурентоспособности производимой продукции; для зарубежных партнеров, готовых осуществлять трансфер технологий в Россию - это гарантированный объем спроса, на который они могут рассчитывать при оценке инвестиционной привлекательности локализации производства в нашей стране", - отмечают в ведомстве.

Включенный в реестр производитель сможет получить и использовать в рекламных целях логотип установленного образца. Если же производителя исключат из единого реестра, разрешение на логотип аннулируется.

Приоритет российской промышленности уже регулируется подзаконными актами: внесение поправок увеличит объемы промышленности и систематизирует перечень отечественных товаров.

Импортозамещение в России длится уже не один год. Оно стартовало в 2014 году. Законодательные акты закрепляют, что российское ПО, которое входит в специальный реестр, при госзакупках имеет приоритет, а госкомпании не имеют права закупать зарубежные. Эксперты считают, что таким образом промышленность удалось переориентировать.