Продажи персональных компьютеров в РФ сократились на 20%

21 октября. FINMARKET.RU -персональных компьютеров (ПК) за первые шесть месяцев 2022 г. в России составили 1,18 млн устройств, подсчитали аналитики дистрибутора Marvel. Это на 20,3% ниже, чем годом ранее. Сильнее других сократились продажи американских вендоров HP и Dell, традиционно лидировавших на российском рынке до начала СВО на Украине, следует из данных Marvel, пишут "Ведомости"

"Во 2-м квартале наблюдалось падение продаж на 42,5%, которое было компенсировано продажами в 1-м квартале, оказавшимися на том же уровне, что и в прошлом году", - отметил представитель Marvel. Продажи компьютеров HP снизились за полгода на 49% по отношению к показателям того же периода 2021 г., всего было продано порядка 80 000бренда, говорит он. Лидером рынка оказалась китайская Lenovo, продажи ее компьютеров выросли на 3% до 95 000 шт. и заняли 8% рынка.

На фоне ухода иностранных конкурентов заметно - на 12% до 61 000 устройств - выросли продажи российского бренда Aquarius, его доля рынка составила 5,2%, добавил собеседник. "Из российских брендов сократились продажи устройств DNS/DEXP (на 24% до 56 700 шт.) и Depo (на 15% до 57 700 устройств)", - отметил он.

Опрошенные "Ведомостями" аналитики объясняют сокращение продаж не только уходом с российского рынка крупных вендоров ПК, но и стремлением потребителей сэкономить. По мнению аналитиков, улучшения показателей в 3-м и 4-м кварталах ждать не приходится.