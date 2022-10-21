Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов

21 октября. FINMARKET.RU - Крупнейшиена рынке депозитов фиксируют рост доли длинных вкладов. Такую тенденцию отметили в ВТБ, Альфа-банке, ФК "Открытие", Промсвязьбанке (ПСБ), пишет "Коммерсант" . По статистике ВТБ, сейчас каждый четвертый вклад размещается сроком на год и более. В частности, в третьем квартале 2022 года более четверти депозитов ВТБ были открыты сроком на год и более, их доля выросла на 20% по сравнению со вторым кварталом. Во втором квартале насроком от года приходилось в среднем лишь 9% открываемых депозитов. В Альфа-банке доля вкладов на год и более выросла примерно в восемь раз в сравнении с первым кварталом 2022 года. В ПСБ по итогам третьего квартала доля вкладов, открытых на 1-2 года, выросла более чем на треть. В ФК "Открытие" сейчас более половины вкладов оформляется на один год.

Спрос на короткие вклады объяснялся более высокой доходностью, которая была в первом и втором кварталах 2022 года. По словам главы подразделения "Сбережения и инвестиции" ФК "Открытие" Александра Бородкина, еще во втором квартале максимальные ставки предлагались на три-шесть месяцев. Но начиная с июня банки стали предлагать более выгодные ставки по вкладам на длинные сроки (1-3 года). В связи с этим, добавляют в Альфа-банке, клиенты стали фиксировать выгодную ставку надолго, особенно в условиях активного снижения ключевой ставки.