Нелегальные кредиторы все чаще действуют через интернет

21 октября. FINMARKET.RU - За три квартала текущего года Банку России удалось выявить 3618 финансовых субъектов с признаками нелегальной деятельности, рассказали "Известиям" в пресс-службе регулятора. Из них почти 1,5 тыс. компаний имели признаки финансовых пирамид, более 1,2 тыс. оказались нелегальными кредиторами, а свыше 900 - нелегальными FOREX-дилерами. Как показали результаты нового исследования Аналитического центра НАФИ, чаще всего со случаями мошенничества сталкивались представители молодежи (89%) от 18 до 24 лет.

В 1-м квартале была выявлена 171 осуществляющая незаконное кредитование организация, во 2-м - 492, в 3-м - 558. Количество нелегальных кредиторов увеличивается в том числе на фоне общих экономических сложностей, отмечают в ЦБ РФ. Более 41% таких организаций действовали через интернет-проекты. При этом не менее 85% всех нелегальных кредиторов рекламировали свои услуги через социальные сети, включая платформы объявлений.

Как пояснили "Известиям" эксперты маркетплейса финансовых услуг Мосбиржи, нередко причиной становится отказ в помощи со стороны законно работающей кредитной организации, так что "клиенты сами находят нелегальных кредиторов, которые предлагают за небольшую плату решить любую проблему".

Как сообщили в пресс-службе Ассоциации развития финансовой грамотности (при Центробанке), махинаторы рекламируют свои "услуги" в соцсетях и на сайтах объявлений, а эти площадки не входят в периметр реагирования регуляторов. Поэтому юридического механизма блокировки такой информации по аналогии с тем, как блокируют фишинговые сайты, не существует, отмечают в АРФГ.

В пресс-службе Росфинмониторинга предупреждают, что, "прежде чем связываться с неким кредитором, необходимо на сайте Банка России (есть ли у них лицензия) уточнить, что он имеет соответствующую лицензию, в том числе на осуществление банковской либо микрофинансовой деятельности". Нарушителей и организаторов махинаций ждет уголовная ответственность, в том числе по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

В настоящее время ЦБ РФ принимает активные меры по борьбе с такими кредиторами. Обманутый заемщик может обратиться в Службу ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг по факту заключения договора займа с нелицензированным заимодавцем. Многие юристы считают необходимым ввести специальные меры ответственности за нарушения законодательства о рекламе, а также ужесточить административную и уголовную ответственность.