Мусорная реформа создала проблемы свинцовым заводам

20 октября. FINMARKET.RU - Россияне практически перестали сдавать аккумуляторныена переработку, так как теперь за это не платят, пишет "Российская газета"

Порядок поменялся после запуска в марте государственного учета и контроля за обращением с опасными отходами. Президент Ассоциации предприятий по переработке и утилизации свинецсодержащих отходов "Экобат" и заместитель гендиректора по правовым вопросам крупнейшего в России свинцового завода "Фрегат" Татьяна Шевченко поясняет, что сейчас людям предлагается сдавать аккумуляторы бесплатно, так как владельцы пунктов сбора должны заплатить по тарифу ФЭО, а это 62 тыс. рублей за тонну.

"Мы не можем получить сырье. У ФЭО тоже нет ресурса заставить население нести бесплатно. Аккумуляторы сейчас либо выбрасываются, либо понижается их класс опасности путем слива электролита", - говорит она. В результате свинцовыестали испытывать дефицит материалов.