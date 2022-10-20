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20 октября 2022 года 10:05

Мусорная реформа создала проблемы свинцовым заводам

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Zuma\TASS
Zuma\TASS
20 октября. FINMARKET.RU - Россияне практически перестали сдавать аккумуляторные батарейки на переработку, так как теперь за это не платят, пишет "Российская газета"

Порядок поменялся после запуска в марте государственного учета и контроля за обращением с опасными отходами. Президент Ассоциации предприятий по переработке и утилизации свинецсодержащих отходов "Экобат" и заместитель гендиректора по правовым вопросам крупнейшего в России свинцового завода "Фрегат" Татьяна Шевченко поясняет, что сейчас людям предлагается сдавать аккумуляторы бесплатно, так как владельцы пунктов сбора должны заплатить по тарифу ФЭО, а это 62 тыс. рублей за тонну.

"Мы не можем получить сырье. У ФЭО тоже нет ресурса заставить население нести бесплатно. Аккумуляторы сейчас либо выбрасываются, либо понижается их класс опасности путем слива электролита", - говорит она. В результате свинцовые заводы стали испытывать дефицит материалов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  батарейки,  заводы

 
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