МФО просят снизить требования по привлечению инвестиций, но перспективы невелики

20 октября. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) попросили ЦБ разрешить неопытным инвесторам покупать их долговые бумаги и опустить минимальный порог для привлечения средств физлиц по так называемому договору займа с 1,5 млн до 500 тыс. руб. (похожий на депозит продукт). С таким предложением выступила управляющий директор МФК "Лайм-займ" Олеся Киселева на пленарной сессии "Микрофинансового форума 2022", пишут "Ведомости"

Она обратила внимание, что биржевые облигации - это инструмент для ограниченного числа компаний, которымпользуются с премией за риск, в то время как уровень регулирования микрофинансового рынка очень высокий. Также к долговым бумагам имеют доступ только квалифицированные инвесторы, правила к которым ужесточаются. Из-за этого возможности удешевлять фондирование, чтобы в том числе приходить к более дешевому продукту для клиентов, у МФО нет, объясняет Киселева. "В итоге, когда мы выходим на рынок, накладывается еще рейтинг кредитоспособности, и вместо ставки в 13-14% нам приходится давать 18-20%", - говорит Киселева.

ЦБ готов пойти на послабления, но у снижения порога в 1,5 млн "перспективы невелики", ответил на идею начальник управления регулирования департамента микрофинансового рынка регулятора Роман Новиков. Он объяснил это тем, что инфляция и повышение стоимости "эту сумму каким-то образом нивелировали". Компании хотят активно привлекать деньги граждан, но если они не смогут адаптироваться под новые условия, то не обеспечат обязательства перед теми, у кого заняли средства, объяснил свою точку зрения Новиков.

ЦБ готов рассмотреть предложения МФО, когда представители сообщества их детально сформулируют, добавила замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Елена Ненахова. Она обратила внимание, что при формировании предложений участникам рынка стоит задуматься о механизмах снижения возможных рисков для неквалифицированных инвесторов.