Реформа по либерализации цен на тепло может затормозиться

20 октября. FINMARKET.RU - В РФ может затормозиться реформа по либерализации цен на, запущенная в 2018 году. Правительство может ввести частичноецен на тепло в регионах, перешедших на рыночную модель тарифообразования ("альтернативная котельная"), рассказали "Коммерсанту" источники.

Рост цен для инвесторов, уже вложивших деньги в модернизацию инфраструктуры в регионе, предлагается искусственно затормозить: максимальная ежегодная индексацияможет составить 4% сверх прогнозной среднегодовой инфляции (6% в 2023 году, по оценкам Минэкономики).

Для новых инвесторов изменений не предусмотрено. Соответствующие поправки подготовило Минэнерго.

Как следует из документа, в частности, базовые стоимостные параметры увеличат до уровня 2019 года (сейчас в базе используется 2015 год).

Власти, по сути, внедряют тарифное регулирование в рыночный инструмент инвестирования и меняют правила игры, говорят несколько собеседников "Ъ", знакомых с ходом обсуждений. В итоге инвесторы будут достигать желаемого потолка цен дольше, чем ожидалось.