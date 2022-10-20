.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
20 октября 2022 года 09:30
Реформа по либерализации цен на тепло может затормозиться
|0
DPA/TACC
20 октября. FINMARKET.RU - В РФ может затормозиться реформа по либерализации цен на тепло, запущенная в 2018 году. Правительство может ввести частичное регулирование цен на тепло в регионах, перешедших на рыночную модель тарифообразования ("альтернативная котельная"), рассказали "Коммерсанту" источники. Рост цен для инвесторов, уже вложивших деньги в модернизацию инфраструктуры в регионе, предлагается искусственно затормозить: максимальная ежегодная индексация цены может составить 4% сверх прогнозной среднегодовой инфляции (6% в 2023 году, по оценкам Минэкономики). Для новых инвесторов изменений не предусмотрено. Соответствующие поправки подготовило Минэнерго. Как следует из документа, в частности, базовые стоимостные параметры увеличат до уровня 2019 года (сейчас в базе используется 2015 год). Власти, по сути, внедряют тарифное регулирование в рыночный инструмент инвестирования и меняют правила игры, говорят несколько собеседников "Ъ", знакомых с ходом обсуждений. В итоге инвесторы будут достигать желаемого потолка цен дольше, чем ожидалось.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, регионы, тепло, цены, регулирование
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.