РФ может ввести мораторий на выплаты за лизинг иностранной техники

20 октября. FINMARKET.RU - Россия может ввестиназатехники иностранных компаний. Как выяснили "Известия" , глава кабмина Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о введении моратория на выплаты по лизингу иностранной техники. Такое распоряжение он дал вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову, а также главе Минтранса Виталию Савельеву.

Ранее с предложением ввести мораторий к Михаилу Мишустину обратился глава ОПИ, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В его письме сказано: покинув рынок и прекратив выполнять свою часть обязательств, иностранные автоконцерны через подконтрольные лизинговые компании с российским юрлицом продолжают взыскивать полноразмерные платежи с российских бизнесменов. В числе таких компаний Олег Павлов назвал Mercedes, Volvo, Scania, MAN (Volkswagen) и другие.

"Необходимость российских компаний нести незапланированные расходы на гарантийное и сервисное обслуживание, приобретать дефицитные запасные части и расходные материалы по возросшим ценам, искать альтернативу диагностическому ПО, а вместе с тем еще и выплачивать недобросовестным лицам лизинговые платежи оказывает разрушающее воздействие на отрасль грузоперевозок", - считают в ОПИ.

Как сказал Павлов, последствия такой практики ощущают на себе все отрасли экономики и каждый потребитель. По его мнению, не стоит окончательно отказываться от выплат: если автоконцерн вернется и продолжит поставки запчастей и новой техники, сотрудничество можно возобновить.