Минтруд определился с регулированием платформенной занятости

20 октября. FINMARKET.RU -определился с регулированием платформенной занятости - деятельности самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги посредством цифровой платформы (например, "Яндекса", "Сбера", Profi.ru или You.Do). Одним из ключевых пунктов дискуссии о вводе такого формата трудоустройства в правовое поле был вопрос, должны ли такие площадки обеспечивать работникам соцгарантии - производить отчисления на пенсионное и соцстрахование, больничные, отпускные, декретные и т. д. Согласно рабочей версии проекта поправок к закону о занятости, подготовленных Минтрудом, для операторов цифровых платформ обязанности по отчислениям в пенсионные и социальные фонды не предусмотрено. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, знакомых с содержанием документа.

При этом Минтруд, по их словам, предлагает операторам предоставлять работникам, которые подключились к добровольным системам соцгарантий, более выгодные условия по выполняемым ими заказам.

В обязанностях для операторов цифровых платформ отдельно прописано, что нужно информировать занятых о продуктах НПФ и возможности добровольных отчислений на пенсионное и медицинское обслуживание, отмечают собеседники. Минтруд также предложил дать право операторам софинансировать эти расходы по их усмотрению, подчеркивают источники.

По данным опроса ЦСР, 92% респондентов, сотрудничающих с платформами, считают, что у них должны быть социальные гарантии: больничные, выплаты при несчастных случаях, пенсия и оплачиваемый отпуск.

Минтруд также предлагает дать право операторам цифровых платформ "применять меры ответственности", т. е. штрафовать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в рабочую смену в соответствии с договором, сообщают источники.

Для решения спорных и конфликтных ситуаций между платформенным занятым и оператором Минтруд предлагает создать Совет цифровых платформ занятости, куда работник сможет подать жалобу, отмечают источники. Предполагается, что в его состав будут входить представители как площадок, так и органов власти.

В законопроекте прописаны права и обязанности оператора цифровой платформы, права и обязанности занятого на такой площадке, а также требования к платформе, отмечают источники.

Среди требований к цифровой платформе есть, например, возможность отказа платформенного занятого от исполнения заказа. Кроме того, оператор не может ограничивать доступ к заявкам от конкретного заказчика для определенных групп платформенных занятых и устанавливать ограничения на распределение заказов для них.

Представитель Минтруда сообщил "Ведомостям", что новые нормы закона еще обсуждаются с экспертным сообществом в пределах рабочей группы.