На банковском рынке РФ должно быть больше игроков - Войлуков

19 октября. FINMARKET.RU - Политика централизованной модели банковского сектора в начале этого года показала свою предсказуемую уязвимость. Введение недружественными странами санкций против крупнейших банков привело к ограничениям не только в их деятельности по ряду операций, но и к серьезным затруднениям в осуществлении внешнеэкономической деятельности их клиентами, говорится в статье вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, опубликованной "Ведомостями" . Как пишет Войлуков, АБР многие годы поднимает вопрос перед правительством и Банком России о необходимости наличия в финансовой системе значительного количества игроков разного уровня и специализации.

За это время с рынка ушли сотни кредитных организаций, фокусировавших свой бизнес на различных секторах, в том числе на трансграничных расчетах.

Усилия игроков по формированию многоуровневой конструкции денежных переводов, решающей как глобальные, так и узкие, конкретные задачи, были серьезно ограничены, поскольку оказались под высоким регулятивным риском.

Основная миссия и видение Банка России понимались рынком однозначно и воспринимались как вполне рациональные: бизнес должен быть выстроен вокруг крупных банков, имеющих очевидные преимущества масштаба, а менее конкурентные мелкиеи иные финансовые формы должны последовательно вытесняться с платежного рынка, на котором высоки риски, связанные с нарушением требований 115-ФЗ.

Централизация, пишет Войлуков, значительно упрощает решение вопросов в борьбе с отмыванием денег и уходом от налогообложения. Но если бы вместо централизованной модели финансового сектора выстраивалась диверсифицированная модель с сохранением многих сотен игроков финансового рынка, санкции против России и бизнеса имели бы меньший эффект. В частности, осуществлять расчеты и переводить деньги за границу было бы проще.

Для возвращения к децентрализации и действительно многоуровневой модели необходимо как минимум волевое решение регулятора. Определенный маленький шаг в этом направлении сделан - банкам с базовой лицензией временно вернули право на открытие своих счетов за границей. Но это даже не полумера, отмечает автор статьи.

А пока нужно беречь то, что еще у нас есть. "Дать этим банкам и компаниям возможность направить свои усилия на развитие и работу с бизнесом, а не на отстраивание бизнес-процессов в соответствии с очередными регуляторными требованиями", - резюмирует вице-президент АБР.