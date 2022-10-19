В гражданском самолетостроении появились проекты нового поколения

19 октября. FINMARKET.RU - Российский авиапром начнет с 2024 года серийный выпуск "Суперджетов", в которых заменили на отечественные около 40 импортных компонентов. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Сейчас в Комсомольском филиале корпорации "Иркут" идет сборка пяти первых фюзеляжей SSJ New, они находятся в разной степени готовности. Опытный образец, которому предстоит совершить первый полет в 2023 году, сейчас уже начали оснащать системами и агрегатами российского производства. Еще один планер доставлен в ЦАГИ для проведения наземных испытаний", - рассказал министр.

По его словам, серийные поставки самолета смогут начаться сразу после получения сертификата. "Соответственно, уже на конец 2023 года мы планируем передачу первых двух машин. А с 2024 года проект выйдет на запланированные мощности - 20 машин в год. Хочу особо отметить, что это не просто ремоторизация на отечественный двигатель - речь идет о создании фактически новой машины, на ней будут заменены около 40 импортных систем и агрегатов", - подчеркнул Мантуров. В этой работе задействована большая кооперация - предприятия, входящие в ОДК, КРЭТ, "Технодинамику" и многие другие.

Мантуров пояснил, что объемы выпуска будут наращиваться постепенно. "По SSJ New мы начнем с 20 штук в 2024-2025 годах и далее будем смотреть на потребности рынка и возможности предприятий по наращиванию производства. По самолету МС-21 начнем с 6 машин в 2024 году с постепенным выходом на 72 самолета в год", - рассказал он..

Изначально планировалось, что проектная мощность МС-21 составит 72 самолета в год. Сегодня эти планы сохраняются. "Спрос на отечественные самолеты будет только расти с постепенным выбытием иностранных бортов из парка наших авиакомпаний. Таким образом, появился не только высококлассный продукт, но и рыночная ниша для него", - подчеркнул вице-премьер..

Мантуров также сообщил, что государство уже поддержало отрасль, понимая стратегическую важность гражданского самолетостроения. "Поэтому появились проекты нового поколения, в полной мере отвечающие всем мировым стандартам по экономике, экологии, эргономике и эксплуатационным характеристикам", - резюмировал он.