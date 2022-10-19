.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
19 октября 2022 года 08:53
Промышленность просят отказаться от иностранных мессенджеров
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
19 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг РФ направил руководителями промышленных предприятий обращение с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи для служебных целей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо министерства, датированное 13 октября. В Минпромторге изданию подтвердили отправку писем, объяснив решение "необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности". Промпредприятиям предлагается прекратить использование в работе как на компьютерах, так и на смартфонах таких популярных мессенджеров и систем ВКС, как Zoom, Skype и WhatsApp. Альтернативой должны стать сервисы российских разработчиков, состоящих в реестре отечественного ПО. В реестре российского софта зарегистрировано 258 коммуникационных программных продуктов, у 74 из них соответствующий код классификатора указан основным, приводит данные "Коммерсант". Среди мессенджеров и программ видеосвязи, включенных в реестр, - "Яндекс.Мессенджер" и "Яндекс.Телемост", Jazz (разработан "Сбером"), TrueConf, "Контур.Толк", ICQ и "ТамТам", а также "VK мессенджер" (представлен в реестре в составе решений "ВК Экосистема").
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, промышленность, мессенджеры, Минпромторг
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.