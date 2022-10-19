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19 октября 2022 года 08:45
В правительстве обсуждают расформирование "Роснано
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ТАСС
19 октября. FINMARKET.RU - В кабинете министров обсуждают расформирование "Роснано", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам источников, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. Как пояснил федеральный чиновник, в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях - там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании. Такое видение перспектив "Роснано" министр финансов Антон Силуанов описал в обращении к Владимиру Путину, уточнил собеседник, знакомый с содержанием письма. О том, что позиция Минфина была направлена президенту, известно и другому источнику, близкому к институту развития. По их словам, обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний "Роснано", которые представляют значимость для технологического развития страны. По словам собеседников, это имущество может быть передано в другие профильные госкорпорации. Впрочем, банкротство "Роснано" - это лишь один из вариантов, уточнил федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к компании. Есть и другой путь развития событий: продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям, говорят собеседники. В условиях санкций, в частности ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, накопленный в "Роснано" опыт может помочь в решении задач с импортозамещением. По словам источников, пока решения о будущем госкомпании не принято. Это будет зависеть от мнения президента, подчеркнули они. Представитель Минфина сообщил "Ведомостям": "Мы наблюдаем за финансовым состоянием госкомпании в рамках обновленного совета директоров. Все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями, будут выполнены в полном объеме. Мы продолжаем работу по стабилизации текущей ситуации и обеспечению устойчивого финансового состояния общества". 13 октября обязательства перед кредиторами "Роснано" по шестой серии облигаций исполнил Минфин. На бумаги распространялась госгарантия, именно этот механизм и был приведен в действие, уточняли источники. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций - 9 млрд руб., а также доход на сумму 560 млн руб.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, правительство, Роснано, ликвидация
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