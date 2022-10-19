Объем наличных денег у россиян превысил 15 трлн руб.

19 октября. FINMARKET.RU - По итогам сентября 2022 года объем наличных в обращении второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей, следует из данных Банка России. На фоне введения частичной мобилизации показатель вырос на 930 млрд по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 15,1 трлн. Ранее рекордный объем наличных в обращении ЦБ зафиксировал по итогам февраля нынешнего года после начала спецоперации на Украине, тогда он составил 15,8 трлн рублей, пишут "Известия"

В конце сентября спрос населения на наличные вырос сверх обычной для этого периода динамики, подтвердили в регуляторе. Это связано с тем, что граждане склонны увеличивать спрос на "живые"в условиях повышенной экономической неопределенности. Часть этих средств затем хранится в виде наличных, часть - используется в текущих расходах вместо безналичных платежей, и со временем деньги возвращаются на счета в банки, как это произошло после подобной ситуации в феврале-марте, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Там добавили: такая тенденция вызвана стремлением россиян подстраховаться от возросшей неопределенности и иметь дополнительный запас денег в наличной форме. Причем это не приводит к росту инфляции, так как увеличения денежной массы не произошло.

Другая причина роста объема наличных в обороте в сентябре 2022-го - это отъезд части россиян, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Как правило, отъезд происходил в спешке, и наиболее простым решением для многих было снять наличные. Такой вариант казался оптимальным, так как большая часть уезжающих отправилась в страны, где карты российской платежной системы работают нестабильно.

Желание граждан хранить больше "живых" денег на фоне обострения геополитической и экономической ситуации также понятно, оно вызвано негативным опытом финансовых сложностей от "сгоревших" советских вкладов до фактической "заморозки" валюты и ценных бумаг на счетах в последние месяцы, сообщил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Он добавил: частичная мобилизация в представлении россиян усилила финансовые риски. Граждане опасаются банковского кризиса, возможных сложностей с картами, технических сбоев в банках и других проблем.