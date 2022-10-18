Чиновников обяжут отчитываться о своих крупных кредитах

18 октября. FINMARKET.RU - Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий чиновников отчитываться о крупных кредитах и, главное, из каких средств они будут погашаться. Цель новации - перекрыть для недобросовестных начальников возможность легализации купленных на взятки дворцов, яхт и прочих атрибутов роскошной жизни, пишет "Российская газета".

. Причем забирают сомнительное имущество не только у фигурантов уголовных дел. Для того чтобы механизмы завертелись, достаточно самого факта обнаружения у чиновника, допустим, люксового авто.

Однако нередко граждане начальники пытаются, как им кажется, обхитрить прокуроров. Мол, все богатство приобретено в кредит и расплачиваться придется всю жизнь. А если что-то куплено в кредит, оно куплено честно. Практически.

Правда, не всеможно отдать честными деньгами: бывает, сумма долга настолько огромна, что рука столоначальника сама тянется к взяткам. Но это неправильно. Поэтому предложено ввести контроль в том числе и за крупными кредитами чиновников. Тогда никто из столоначальников не сможет вздыхать в своих дворцах, мол, купил в долг и теперь ограничиваю себя во всем, чтобы отдать.

Теперь чиновнику придется детально рассказывать и о крупных кредитах, и о рассрочках, пишет "РГ".

Причем, известный прием - переписать сомнительное имущество на друзей и знакомых - уже не спасает.

Также закнопроект прописывает, что прокуратура должна обратиться в суд с иском об изъятии сомнительного имущества в течение четырех месяцев после поступления соответствующих материалов.

За это время прокуроры должны изучить, достаточно ли оснований, чтобы навлекать на чиновника подозрения и называть его богатства сомнительными.