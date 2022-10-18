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18 октября 2022 года 09:57
Банки ЕС массово прекращают прием SWIFT-платежей из России
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EPA/TACC
18 октября. FINMARKET.RU - На фоне ужесточения антироссийских санкций некоторые европейские банки полностью прекратили прием SWIFT-переводов из российских кредитных организаций. Блокировку таких операций "Известиям" подтвердили в одном из крупнейших банков Швейцарии - PostFinance, эстонском LHV Pank, французском Banque Populaire, а также в финском S-BANK. Массовые жалобы россиян на невозможность отправить SWIFT-переводы в эти банки появились на платформе для отзывов по таким транзакциям. Согласно комментариям, кроме указанных иностранных кредитных организаций ни один платеж не дошел также в итальянский Poste Italiane bank, швейцарский Credit Suisse, шведский Swedbank и банк в Новой Зеландии Westpac New Zealand. В службе поддержки банка Westpac New Zealand сообщили, что клиенты могут отправлять платежи на свой счет из иностранных банков. Чаще всего деньги возвращались обратно на счет отправителя в срок от 2 до 26 дней и за вычетом комиссии, однако иногда средства "исчезали". Так, один из пользователей написал, что после отправки 2 тыс. евро в итальянский Banca Intesa Infrastutture E Sviluppo так и не получил свой перевод даже спустя 77 дней. Другой клиент сообщил, что после перечисления более 3,6 тыс. евро в шведский SEB pank не смог вернуть деньги и через 84 дня. В call-центре Credit Suisse сообщили, что каждый перевод рассматривается отдельно и нельзя сказать, будет ли транcакция из российского банка заблокирована. Ранее ряд иностранных финорганизаций уже прекратил проведение платежей в Россию и Белоруссию. В ЦБ не прокомментировали, насколько значительны риски массового отказа иностранных банков принимать платежи из России.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, банки, SWIFT-платежи, проблемы
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Darmoed 18.10.2022
Что-то не стыкуется с сегодняшним заявлением ФАС: "Сегодня Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня." Чему верить?
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