Банки ЕС массово прекращают прием SWIFT-платежей из России

18 октября. FINMARKET.RU - На фоне ужесточения антироссийских санкций некоторые европейскиеполностью прекратили прием SWIFT-переводов из российских кредитных организаций. Блокировку таких операций "Известиям" подтвердили в одном из крупнейших банков Швейцарии - PostFinance, эстонском LHV Pank, французском Banque Populaire, а также в финском S-BANK.

Массовые жалобы россиян на невозможность отправить SWIFT-переводы в эти банки появились на платформе для отзывов по таким транзакциям. Согласно комментариям, кроме указанных иностранных кредитных организаций ни один платеж не дошел также в итальянский Poste Italiane bank, швейцарский Credit Suisse, шведский Swedbank и банк в Новой Зеландии Westpac New Zealand. В службе поддержки банка Westpac New Zealand сообщили, что клиенты могут отправлять платежи на свой счет из иностранных банков.

Чаще всего деньги возвращались обратно на счет отправителя в срок от 2 до 26 дней и за вычетом комиссии, однако иногда средства "исчезали". Так, один из пользователей написал, что после отправки 2 тыс. евро в итальянский Banca Intesa Infrastutture E Sviluppo так и не получил свой перевод даже спустя 77 дней. Другой клиент сообщил, что после перечисления более 3,6 тыс. евро в шведский SEB pank не смог вернуть деньги и через 84 дня. В call-центре Credit Suisse сообщили, что каждый перевод рассматривается отдельно и нельзя сказать, будет ли транcакция из российского банка заблокирована.

Ранее ряд иностранных финорганизаций уже прекратил проведение платежей в Россию и Белоруссию.

В ЦБ не прокомментировали, насколько значительны риски массового отказа иностранных банков принимать платежи из России.