18 октября. FINMARKET.RU - В России распространяется новая схема телефонного мошенничества: аферисты перечисляют на счет жертвы какую-то сумму, а затем просят ее вернуть, потому что якобы совершили «ошибочный перевод». Если слышат отказ — начинают угрожать уголовным преследованием за хищение чужих средств. Такая опасность в самом деле есть: из-за неправильных действий гражданину могут предъявить обвинение в краже, а злоумышленники ничего не потеряют. Эксперты " Известий" дают рекомендации как себя вести при обнаружении подозрительного перевода и чего ни в коем случае нельзя делать,

Схема мошенничества с переводом денег на карту позволяет аферистам как минимум ничего не потерять. Они могут перечислить на счет потенциальной жертвы любую сумму, например 10 тыс. рублей. Гражданину приходит реальное SMS-уведомление от банка о поступлении средств, после чего злоумышленники ему звонят и сообщают, что перевели деньги по ошибке.

С точки зрения банка и пользователя банковских услуг всё выглядит логично и правильно: сумма на счете настоящая, не виртуальная — это легко проверить. Мошенники общаются вежливо, используют манипулятивные приемы, убеждают жертву, что просто ошиблись, и указывают, на какой счет "вернуть" средства.

В то же время они пишут в банк заявление о неверном переводе. Если гражданин поддается на уговоры, злоумышленники получают двойную сумму: от жертвы и банка, если нет — просто возвращают свою. Мошенникам будет несложно добиться возврата, а пострадавшему нет. Если средства были еще и заранее "отмыты" или украдены, жертва может стать соучастником преступной схемы. Как рассказал "Известиям" эксперт по безопасности граждан и бизнеса Намиг Аббасов, опасность уголовного преследования действительно существует. Переведенные "по ошибке" деньги — чужие, то есть их нельзя тратить, снимать в банкомате, перекидывать с карты на карту даже между своими счетами или отправлять на счет другого человека. Правоохранительные органы могут всё это расценить как кражу, и законодательство будет на стороне аферистов.

Иногда включается и схема попроще, когда мошенники присылают потенциальной жертве поддельное SMS о зачислении средств, а затем звонят. В этом случае достаточно проверить счет в мобильном приложении или банкомате — если сумма не изменилась, беспокоиться не о чем, сообщение можно проигнорировать, а номер заблокировать.

Если перевод всё же совершен, следует немедленно связаться с поддержкой банка, рассказал изданию адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и партнеры" Олег Матюнин. По возможности, добавил он, нужно зафиксировать как сам телефонный разговор с мошенниками, так и обращение в кредитную организацию. Если всё сделано правильно, гражданина будет невозможно обвинить в присвоении чужих денег.

Абсолютно точно не рекомендуется переводить полученные деньги кому-либо или снимать их в банкомате. Подобные действия могут быть расценены как хищение имущества.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2022-го мошенники похитили у россиян 6,1 млрд рублей, совершили почти 500 тыс. операций без их согласия. Примерно в половине случаев злоумышленники использовали приемы социальной инженерии. При этом доля возвращенных пострадавшим средств уменьшается: в этом году банки вернули в среднем лишь 5,6% украденного, в аналогичный период прошлого года показатель был выше — 7,3%. Получить назад свои деньги по-прежнему непросто, а при неправильных действиях непричастность к мошеннической схеме придется доказывать в суде.