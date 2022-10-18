Планы импортозамещения становятся все шире

18 октября. FINMARKET.RU - Планы импортозамещения впо мере изучения последствий санкций становятся все шире, власти уже готовы поддерживать и планово-убыточные проекты, встроенные в цепочки поставок, пишет "Коммерсантъ". Их экономическая нерентабельность перестает быть стоп-фактором в новой модели промышленного развития, сообщил первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков на парламентских слушаниях в Совете федерации.

По оценкам ведомства, портфель приоритетных проектов требует уже более 6 трлн рублей, комплексной господдержки запуска и реализации проектов и гарантий выкупа конечной продукции. Как отметил Осьмаков, по приоритетным проектам компании смогут получить льготные кредиты до 15 лет по ставке до 5% годовых и госгарантии или поручительства ВЭБ.РФ для банков. Из казны на эти цели потребуется выделить 126,1 млрд рублей до 2030 года, при этом в 2023 году в бюджете предусмотрено лишь 5 млрд рублей - субсидиарные программы выходят на пик с выборкой на третий-четвертый год. Участники слушаний предложили также провести ревизию в регионах для оценки потенциала и потребностей местных производств.