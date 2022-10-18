Экономисты предлагают рассмотреть переход к мобилизационной экономике

18 октября. FINMARKET.RU - На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам ректор РАНХиГС Владимир Мау предложил подумать над переходом к мобилизационной экономике. По его словам, такая модель не противоречит рынку и не означает переход к советским административным управленческим практикам. Экономическая мобилизация требует, по его словам, ответа на следующие вопросы: какими будут структурные сдвиги и, соответственно, отраслевая политика, какие могут быть механизмы их финансирования - повышение налогов, заимствования или прямая инфляционная эмиссия. Кроме этого такая модель предполагает усиление роли государства, специфичный рынок труда и институционализирование индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса, пишут "Ведомости".

Роль государственных инвестиций в условиях мобилизационной экономики будет значительно выше, чем раньше, заявил Мау "Ведомостям". Кроме этого будет усиливаться тенденция к цифровизации – это трансформирует экономику на глазах, потенциал цифровизации особенно наглядно был продемонстрирован в пандемию. "Пандемия, по сути, была репетицией войны в отношении перехода к мобилизационной экономике"», – отметил ректор РАНХиГС.

Но применение таких подходов не означает, что не нужно превращать модель управления в "большое государство"» с высокими налогами, добавил Мау. Сейчас есть более эффективные механизмы. Финансировать структурные сдвиги нужно, например, за счет целевых займов, считает ректор РАНХиГС. "Когда бюджет сбалансирован, такие займы могут идти не на покрытие дефицита, а на целевые инфраструктурные проекты", – предложил он.

Представители правительства – министр финансов Антон Силуанов, презентовавший на комитете проект бюджета, и министр экономического развития Максим Решетников – он представил макроэкономический прогноз, – идею Мау не прокомментировали. Но в целом мобилизация ресурсов в их выступлениях так или иначе предполагалась, отмечает газета.

Элементами мобилизационной экономики могут быть введение принудительного госзаказа, от которого нельзя отказаться, денежные эмиссии, которые вызывают ускорение инфляции, отмечает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Пока таких признаков нет, подчеркивает эксперт: "У нас сейчас инфляция замедляется, принудительного госзаказа, за исключением сфер, связанных с военным производством, нет. Никто не реквизирует транспортные средства, как это происходит в военное время, не подключает предприятия к перевозкам директивным путем".

Плюс мобилизационной экономики в том, что она позволяет выполнить первоочередные потребности, связанные с функционированием экономики, поддержкой секторов, производящих военную продукцию, отмечает Миронов. Минусы – в том, что в приоритете цели, которые не всегда полезны в долгосрочном периоде, это может тормозить рост зарплат в бюджетном секторе. Также негативным фактором может стать сокращение расходов на инфраструктурные проекты, связанные с внутренним развитием страны, например на ремонт и строительство жилья и дорог, поддержку ипотеки, добавляет Миронов.

Сейчас действительно наметился переход на мобилизационные рельсы, потому что растет сумма «силовых расходов» федерального бюджета, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. В целях, которые ставит правительство, тоже есть элементы мобилизационной экономики, считает он. Это более сфокусированная и интенсивная работа над импортозамещением, например достижение технологического суверенитета.