Тарифы на сотовую связь могут вырасти на 10–15%

18 октября. FINMARKET.RU - Средняя стоимость тарифов нау крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 г. на 10–15%, прогнозирует агентство Telecom Daily. Эти цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга "Финам" и аналитического агентства "ТМТ консалтинг". Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров, пишут "Ведомости".

Изменения цен нав начале каждого года – стандартная практика, к которой прибегают российские операторы. Например, напоминают "Ведомости", в 2020 г. операторы "большой четверки" повысили тарифы, что объяснялось ростом расходов на соблюдение "закона Яровой", предполагающего траты на хранение информации о звонках и сообщениях абонентов. За весь 2020 год рост составил порядка 10%.

В основном операторы стараются повышать тарифы наименьших ценовых категорий, которые изначально запускаются операторами с целью увеличения абонентской базы, рассуждает гендиректор аналитического агентства Content Review Сергей Половников, мнение которого приводит газета. Зачастую операторы оперируют показателями того, какой доход им должен приносить каждый абонент, поясняет он, хорошим считается показатель 600 руб. с одного абонента в месяц. "Кроме того, расходы операторов на содержание и обслуживание сетей считаются в иностранной валюте, это выражается и в закупках оборудования, и в его обслуживании и т. п. Поэтому стоимость оказания услуг растет вслед за изменением курсов валют", – обращает внимание Половников.

"ФАС России проводит анализ экономической обоснованности изменения тарифов. Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов операторами не соответствует индексу потребительских цен, служба принимает меры антимонопольного реагирования", – сообщил "Ведомостям" представитель регулятора.