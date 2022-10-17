Дополнительный заработок имеют около трети россиян

17 октября. FINMARKET.RU - Около трети россиян имеют дополнительный заработок. Чаще всего подрабатывает молодежь, которая на основном месте трудится удаленно или в комбинированном режиме. Об этом говорится в исследовании Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), пишет "Российская газета"

Дополнительный заработок имеют работники, занятые в строительстве, ремонте автомобилей и бытовых изделий, недвижимости, здравоохранении, образовании и науки. Чаще других подрабатывают молодые люди до 30 лет; городские жители, которые по основному месту работы трудятся на удаленке. "Вторичная занятость - это не только дополнительный доход, но и возможность получить новые знания, навыки, опыт, которые позволяют более уверенно чувствовать себя на рынке труда", - говорит заместитель руководителя рабочей группы федерального проекта "Содействие занятости" РАНХиГС Олег Кондратенко.

По словам руководителя службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru Марии Игнатовой, подработка может приносить от 10 до 50% от основного дохода.