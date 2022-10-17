Производители электроники получают все больше бракованных компонентов

17 октября. FINMARKET.RU - Доля бракованных микросхем и компонентов в поставках российским компаниям из Китая с начала военных действий на Украине увеличилась с 2% до 40%, рассказал собеседник пишет "Коммерсанта" на российском рынке электроники. По его мнению, причина в том, что из-за прекращения официального сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнерами последние стали сами налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков. "Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства",— отмечает он.

Проблему подтверждает топ-менеджер крупного российского производителя электроники: дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики из-за пандемии, в этом году усилился из-за санкций. Производители, по словам собеседника издания, вынуждены закупатьу неавторизованных поставщиков, которые не отвечают за качество продукции.

Заказчики сами стали закупать компоненты в Китае и других странах, не имея опыта и технологий проверки поставщиков и продукции, говорит гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский. В то же время он утверждает, что проблема «касается отдельных компаний, а не всей отрасли». В Минпромторге “Коммерсанту” сообщили, что информация об увеличении бракованных поставок комплектующих туда не поступала.