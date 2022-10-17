Условия получения туристического кэшбэка планируют изменить

17 октября. FINMARKET.RU - Правительство планирует изменить условия получения туристического кэшбэка. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости, которые сейчас используются для выплат семьям с детьми: они учитывают денежные доходы, имущество, наличие автомобиля и вкладов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

В конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Минфин урезал финансирование программы туристического кэшбэка на 2023 и 2024 гг., но Ростуризм вернется к вопросу выделения средств на нее в следующем году. В проекте федерального бюджета на 2023-2025 гг., внесенном в Госдуму 28 сентября, не предусмотрено средств на программу в следующие три года. При этом в пояснительной записке к действующему закону о бюджете отмечалось, что "Национальной системе платежных карт" на программу туристического кэшбэка планируется выделить по 5 млрд руб. в 2022-2023 гг.

По словам источников, обсуждается также идея увеличения размера выплат на получателя с действующих 20%. С учетом таких критериев могут запустить следующую волну программы, добавили собеседники. По словам еще одного источника, знакомого с обсуждением донастройки инструмента, обсуждается опция туристического кэшбэка на семейные поездки, но пока не понятны окончательные условия. При этом в туриндустрии есть опасения, что новых волн поддержки вовсе не будет, потому что "ключевые задачи сейчас вообще не про туризм", добавляет другой собеседник, близкий к одному из деловых объединений.

Представитель Ростуризма сообщил "Ведомостям", что рассматриваются разные варианты развития программы, в том числе сделать ее более персонифицированной, с возможностью целевой поддержки той или иной категории граждан с учетом текущего момента и нужд отрасли. В агентстве пообещали вернуться к вопросу финансирования кэшбэка в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 г. Соотношение купленных туров и выплат компенсации - 1 к 5, напомнили в Ростуризме, сумма приобретенных путевок составила почти 100 млрд руб., а кэшбэк - около 18 млрд. Программа позволяет решить такие задачи, как доступность отдыха в стране, в том числе для семей с детьми, загрузка туристической инфраструктуры в межсезонье, поддержка занятости и рабочих мест в низкий сезон, резюмировал собеседник "Ведомостей".