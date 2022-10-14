Минтруд продлит программу поддержки занятости

14 октября. FINMARKET.RU - Минтруд предлагает продлить на следующий год ряд госпрограмм по поддержке рынка труда — в их числе организация временных и общественных работ, а также профессионального переобучения, пишет "Коммерсантъ".

Всего ведомство планирует потратить на эти цели более 27 млрд руб. В общей сложности госпрограммы рассчитаны на 383 тыс. человек — на первом этапе они охватят 176 тыс. человек. Из них 123 тыс. ведомство предлагает занять временными работами, 40 тыс.— общественными, а 12 тыс. человек смогут пройти курсы переобучения. Расходы федерального бюджета на программы в течение года составят более 27 млрд руб., на первом этапе — 13,5 млрд руб. Как указывает Минтруд в пояснительной записке, предложение ведомства направить эти средства на поддержку рынка труда уже одобрила вице-премьер Татьяна Голикова.

Впрочем, пишет "Ъ", с учетом влияния на рынок труда частичной мобилизации риски роста безработицы, находящейся на историческом минимуме, пока невелики.