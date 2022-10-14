.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
14 октября 2022 года 10:53
Минтруд продлит программу поддержки занятости
|0
Алексей Филиппов/ТАСС
14 октября. FINMARKET.RU - Минтруд предлагает продлить на следующий год ряд госпрограмм по поддержке рынка труда — в их числе организация временных и общественных работ, а также профессионального переобучения, пишет "Коммерсантъ". Всего ведомство планирует потратить на эти цели более 27 млрд руб. В общей сложности госпрограммы рассчитаны на 383 тыс. человек — на первом этапе они охватят 176 тыс. человек. Из них 123 тыс. ведомство предлагает занять временными работами, 40 тыс.— общественными, а 12 тыс. человек смогут пройти курсы переобучения. Расходы федерального бюджета на программы в течение года составят более 27 млрд руб., на первом этапе — 13,5 млрд руб. Как указывает Минтруд в пояснительной записке, предложение ведомства направить эти средства на поддержку рынка труда уже одобрила вице-премьер Татьяна Голикова. Впрочем, пишет "Ъ", с учетом влияния на рынок труда частичной мобилизации риски роста безработицы, находящейся на историческом минимуме, пока невелики.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.