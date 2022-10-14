В России появятся три новые ОЭЗ

14 октября. FINMARKET.RU -особых экономических зон промышленно-производственного типа в Чувашии, Волгоградской и Кемеровской областях одобрено на заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем под руководством зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщило сегодня Минэкономразвития РФ.

"На сегодняшний день преференциальные режимы представлены 45 особыми экономическими зонами, 92 территориями опережающего развития в моногородах, 22 территориями опережающего развития на Дальнем Востока и одной ТОР в Арктике. Считаю, что сегодня развитие преференциальных форм, создание новых экономических зон, территорий опережающего развития имеет особое значение, поскольку нашей стране ещё в большей степени, чем ранее требуется экономический рост", - приводится в сообщении комментарий Трутнева.

"Сегодняшнее решение позволит привлечь в экономику регионов около 197 млрд рублей инвестиций, запустить новые производства в химии, переработке газа, сельском хозяйстве и других сферах", - комментирует планы создания новых трехзаместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В Минэкономразвития отмечают, что в ОЭЗ "Новочебоксарск" запланировано строительство мясокомбината, создание предприятий по выпуску древосноволокнистых плит, хлебобулочных, кондитерских изделий. Якорные инвестиционные проекты связаны с созданием производств биоразлагаемого пластика полилактида и гипохлорита кальция на площадке ПАО "Химпром". Резидентами планируется создать более 1 тыс. рабочих мест.

На территории ОЭЗ "Химпром" в Волгограде планируется создать более 800 рабочих мест и реализовать проекты по строительству завода, производящих метанол, а также организовать производство биопротеинов, химических средств защиты растений и уксусной кислоты.

Резидентами ОЭЗ "Кузбасс" планируется создать около 1,2 тыс. рабочих мест. Запланированы проекты по производству извести, минеральных удобрений, продуктов переработки зерна амаранта, а также медицинской мебели и продуктов питания.