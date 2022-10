14 октября. FINMARKET.RU - Экономическая ситуация в России улучшается, в то время как Европа находится на грани глубокой рецессии. К такому выводу приходят авторы британского журнала The Economist. Несмотря на масштабные западные санкции, деловая активность в РФ намного выше показателей крупнейших европейских стран, говорится в статье "В то время пока Европа впадает в рецессию,выкарабкивается из нее" (As Europe falls into Recession, Russia climbs out).

Опрошенные "Ведомостями" эксперты считают, что "санкционная машина" в большей степени "наехала" на самих инициаторов ограничительных мер, но рецессия в Европе и США может стать риском и для российской экономики.

Как указывает The Economist, западные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, ударили по долгосрочным экономическим перспективам России. Но в настоящий момент экономический спад в России, вероятно, подошел к концу, считают авторы статьи. В частности, данные "индикатора текущей активности" банка Goldman Sachs говорят о том, что деловая активность в России существенно выше, чем в крупных европейских странах. А Международный валютный фонд (МВФ) в октябре существенно улучшил прогноз по спаду российского ВВП по итогам текущего года - до 3,4% с ожидавшихся в апреле 8,5%. Такой спад представляется решаемой проблемой, добавляет The Economist.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что макроэкономическая ситуация в России стабилизировалась, но говорить о прохождении нижней точки текущего кризиса говорить преждевременно, еще есть риск, что спад усилится.

По словам главного экономиста "Эксперт РА" Антона Табаха, ситуация в российской экономике сейчас значительно лучше, чем это виделось полгода назад. Так, положительный эффект дают и высокие цены на экспорт, и возможности бюджета, и восстановление стабильности в банковской системе.

В ближнесрочной перспективе вполне уместно говорить о прохождении экономикой России опасной нижней точки: эффект очередного санкционного пакета практически отработан, давление на экономику частичной мобилизации не оказало ощутимого негативного эффекта, добавил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Во многих сферах российской экономики ситуация улучшается, а нижняя точка спада пройдена, полагает и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. А основными рисками для российской экономики эксперт считает повышенную неопределенность из-за осеннего геополитического обострения, сползание глобальной экономики в рецессию, а также возможные новые санкции.

Как считает эксперт "БКС мир инвестиций" Евгений Миронюк, нижняя точка может быть близка на российском фондовом рынке, но не в экономике. По его мнению, рецессия в Европе и США - малозначительный риск для российской экономики в текущих обстоятельствах.