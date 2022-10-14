Онлайн-магазины могут обязать принимать наличные

14 октября. FINMARKET.RU - Онлайн-ритейлеров и сервисы в Сети могут обязать принимать наличные. Общественники попросили Роспотребнадзор уточнить закон "О защите прав потребителей".

Так, в "Общественной потребительской инициативе" (ОПИ) уверены, что онлайн-ритейлеры (магазины и агрегаторы), которые отказывают покупателям в оплате наличными, дискриминируют своих клиентов. Организация получает жалобы людей, которые попали в такую ситуацию. Действующее регулирование содержит противоречие - именно оно позволяет бизнесу принимать только безналичную оплату, уверены правозащитники. Об этом сказано в их письме в Роспотребнадзор, пишут "Известия"

ОПИ просит Роспотребнадзор пояснить нормы законодательства и скорректировать их.

С 1 сентября вступили в силу поправки в ст. 16 закона "О защите прав потребителей". Новая норма запрещает продавцам ограничивать право покупателя в выборе формы оплаты. То есть люди сами должны решать, как они готовы рассчитаться за товары и услуги - наличными или картой. Ст. 16.1 документа уточняет этот порядок. Согласно ей, продавец обязан принимать "живые" деньги и безналичную оплату только в случае, если компания решила использовать наличные в работе. Получается, что в противном случае "живые" средства можно не принимать. Эта коллизия и стала причиной споров, сказал "Известиям" глава ОПИ Олег Павлов.

В Роспотребнадзоре "Известиям" сказали, что служба пока не получала жалоб на агрегаторы и продавцов из-за способа оплаты покупок. Если в перспективе они поступят, то ведомство их рассмотрит. Пока же в службе считают, что действующие нормы нужно толковать буквально. А это значит, что компании, которые не используют в своей деятельности наличные, могут не предоставлять потребителям выбор в способе оплаты. Впрочем, в Роспотребнадзоре сказали, что предметно рассмотрят инициативу ОПИ.

Онлайн-ритейлеры уверены, что не ущемляют права потребителей.