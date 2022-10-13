Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2022 года.

Сентябрь 2022 года не принес изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и ФК "Открытие", при этом количество упоминаний и показатели заметности и охвата выросли у всех трех банков по сравнению с апрелем.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 50 303 упоминания (44 761 в августе). Вторую позицию занял ВТБ - 24 446 упоминаний (22 537 в августе), за ним по-прежнему следует банк ФК "Открытие" - 11 430 упоминаний (10 689 в августе).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 21,5% по сравнению с августом, заметность ФК "Открытие" незначительно снизилась - на 2,4%.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 265,6 млн (+37%, 187,4 млн в августе). На втором месте - ВТБ с результатом 283,4 млн, показатель охватов вырос в три раза, на 152% (112,2 млн в августе). ФК "Открытие", занимавший пятое место в предыдущем месяце, также вошел в тройку лидеров, показатель охватов вырос в два раза (на 115%) и составил 144,1 млн (66,9 млн в августе).

В сентябре наибольший резонанс в СМИ имели новости, связанные с ипотечными программами Сбербанка. В частности, широко разошлась новость о снижении первоначального взноса на вторичное жилье с 15% до 10%. Кроме того, банк начал прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека" для приобретения и строительства жилого дома на сельских территориях. Ставка по льготной программе составляет 3% годовых на весь срок для строительства жилого дома и 2,7% с сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья.

Также в прошедшем месяце Сбербанк первым среди кредитных организаций запустил установку на всех своих сайтах новых сертификатов, выпущенных удостоверяющим центром Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев положительно оценил инициативу банка, заявив, что это "хороший пример" для отечественных компаний.

В сентябре Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, которые будут работать под управлением российского ПО на базе системы Linux. Банк переведет 90% сети банкоматов на Linux к 2023 году, а первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в текущем году.

Медиаполе ВТБ в сентябре также было связано с новостями вокруг ипотечного кредитования. Так, согласно оценке банка, российские организации выдали ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей по итогам восьми месяцев. Спрос на базовые программы российских банков начинает превышать госпрограммы, что говорит о восстановлении вторичного рынка.

Рынок российского автокредитования, по оценке ВТБ, в свою очередь вырос на 30%, в августе продажи превысили 72 млрд рублей, а по итогам всех восьми месяцев 2022 года они составили почти 437 млрд рублей. С января по август автолюбители провели в ВТБ свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей.

Также в сентябре ВТБ снизил размер первоначального взноса при приобретении недвижимости на вторичном рынке до 10%. Минимальный взнос доступен при покупке квартир и апартаментов, получить средства можно на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей. Клиенты, ранее получившие одобрение банка, смогут переоформить заявку на новых условиях.

Другим заметным инфоповодов стал запуск в ВТБ трансграничных переводов в Китай в юанях, теперь банк делает это без использования международной системы денежных переводов SWIFT. ВТБ стал первым среди российских банков, установившим сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем. К следующему году объем транзакций планируют нарастить в пять раз.

Банк ФК "Открытие" в сентябре запустил сервис передачи данных по эскроу-счетам. Теперь счета, открытые в банке участниками долевого строительства, отображаются в учетной системе застройщиков. Это стало возможно благодаря каналу передачи данных host-to-host.

Значимым событием в инфополе ФК "Открытие" также стало обновление условий по программе лояльности МАКС. С 1 октября держатели карт Opencard будут получать до 2% кэшбэка за все покупки и до 4% по любимым категориям. Лимит вознаграждение не меняется: для клиентов без статуса до 3000 бонусных рублей, для клиентов со статусом "Плюс" - до 5000 бонусных рублей. Минимальный размер кэшбэка - 150 бонусов в месяц.

Большой резонанс в СМИ имел запуск банком ФК "Открытие" оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) на POS-терминалах. Сервис позволяет покупателям быстро совершать платежи с помощью любого смартфона, а предпринимателям сэкономить на обслуживании эквайринга. Покупателю достаточно считать смартфоном QR-код на терминале и подтвердить оплату в мобильном приложении. QR-код формируется автоматически при проведении операции.

Название Упоминания в СМИ, сентябрь Упоминания в СМИ, август Изменение, % 1 Сбербанк 50 303 44 761 12,4 2 ВТБ 24 466 22 537 8,6 3 ФК Открытие 11 430 10 689 6,9 4 Газпромбанк 10 345 7 894 31,0 5 Россельхозбанк 9 660 9402 2,7 6 Промсвязьбанк 6 587 6 918 -4,8 7 Тинькофф Банк 6 448 6 983 -7,7 8 Альфа-Банк 5 665 5 726 -1,1 9 Совкомбанк 3 925 3 261 20,4 10 Почта банк 2 746 2 312 18,6 11 Росбанк 2 640 2 153 22,6 12 Московский Кредитный Банк 2 408 3 074 -21,7 13 Банк ДОМ.РФ 2 328 2 035 14,4 14 МТС Банк 2 117 2 875 -26,4 15 Банк ЗЕНИТ 1 916 2 150 -10,9 16 Банк УРАЛСИБ 1 678 2 375 -29,3 17 Райффайзенбанк 1 424 2 535 -43,8 18 ХКФ Банк 1 142 1 580 -27,7 19 Новикомбанк 1 100 1 522 -27,7 20 РНКБ Банк 1 097 1 204 -8,9 21 Ак Барс Банк 1 058 1 093 -3,2 22 Росгосстрах Банк 1 005 1 283 -21,7 23 Банк Русский Стандарт 972 938 3,6 24 Примсоцбанк 941 858 9,7 25 Банк Санкт-Петербург 929 1 080 -14,0 26 УБРиР 833 589 41,4 27 ВБРР 764 157 386,6 28 ОТП Банк 733 1 083 -32,3 29 МСП Банк 711 704 1,0 30 Абсолют Банк 705 882 -20,1 31 Банк Левобережный 680/td> 814 -16,5 32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 640 538 19,0 33 Ренессанс Кредит 630 930 -32,3 34 Банк ТРАСТ 614 658 -6,7 35 КБ "Центр-инвест" 614 630 -2,5 36 Локо-Банк 592 265 123,4 37 ЮниКредит Банк 454 310 46,5 38 Севергазбанк 432 228 89,5 39 Банк Синара 390 530 -26,4 40 Алмазэргиэнбанк 351 383 -8,4 41 Ситибанк 338 833 -59,4 42 "ТКБ Банк 329 339 -2,9 43 АБ "Россия" 317 333 -4,8 44 Экспобанк 309 765 -59,6 45 МИнБанк 251 157 59,9 46 Газэнергобанк 232 66 251,5 47 БКС Банк 217 149 45,6 48 СДМ-Банк 208 84 147,6 49 Банк "Кубань Кредит 206 273 -24,5 50 Челябинвестбанк 191 193 -1,0

Название Индекс заметности, сентябрь Индекс заметности, август Изменение, % 1 Сбербанк 7 439 769 6 163 218 20,7 2 ВТБ 3 658 115 3 010 575 21,5 3 ФК "Открытие" 1 497 123 1 534 148 -2,4 4 Промсвязьбанк 1 079 152 1 125 280 -4,1 5 Россельхозбанк 1 073 889 1 035284 3,7 6 Газпромбанк 1 021 605 782 809 30,5 7 Тинькофф Банк 672 730 1 012 212 -33,5 8 Альфа-Банк 572 769 601 166 -4,7 9 Росбанк 425 577 196 811 116,2 10 Банк ДОМ.РФ 397 058 331 563 19,8 11 Совкомбанк 380 286 325 380 16,9 12 Банк УРАЛСИБ 293 893 448 729 -34,5 13 РНКБ Банк 217 826 236 983 -8,1 14 Росгосстрах Банк 183 739 240 685 -23,7 15 Почта Банк 168 476 150 413 12,0 16 Московский Кредитный Банк 146 221 209 494 -30,2 17 Банк ТРАСТ 129 760 172 287 -24,7 18 МСП Банк 129 098 105 428 22,5 19 МТС Банк 115 016 168 254 -31,8 20 Банк Санкт-Петербург 114 476 220 777 -48,1 21 Райффайзенбанк 112 479 386 420 -70,9 22 Банк Русский Стандарт 111 054 92 932 19,5 23 Банк ЗЕНИТ 97 217 115 923 -16,1 24 ХКФ Банк 96 578 171 207 -43,6 25 Новикомбанк 96 442 90 319 6,8 26 УБРиР 84 755 60 311 40,5 27 КБ "Центр-инвест" 78 433 53 919 45,5 28 АК Барс Банк 75 369 127 817 -41,0 29 Экспобанк 71 528 74 290 -3,7 30 Абсолют Банк 60 176 66 229 -9,1 31 Ситибанк" 55 526 191 237 -71,0 32 Банк Синара 46 577 38 482 21,0 33 Банк "Кубань Кредит" 43 024 26 111 64,8 34 ВБРР 42 899 7 359 482,9 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 37 070 46 930 -21,0 36 ЮниКредит Банк 34 460 24 387 41,3 37 Ренессанс Кредит 29 105 66 144 -56,0 38 Банк Левобережный 26 232 17 707 48,1 39 "Локо Банк" 22 713 22 459 1,1 40 ОТП Банк 22 359 65 388 -65,8 41 Челиндбанк 22 102 28 641 -22,8 42 Севергазбанк" 21 510 11 688 84,0 43 Алмазэргиэнбанк 20 942 15 360 36,3 44 Русфинанс Банк 20 160 1 725 1068,7 45 БКС Банк 19 564 13 182 46,4 46 АБ "Россия" 19 292 36 822 -47,6 47 Примсоцбанк 18 645 21 950 -15,1 48 ТКБ Банк 18 108 29 511 -38,6 49 СМП Банк 17 037 8 304 105,2 50 СЭБ Банк 15 891 17 364 -8,5

Название Охват аудитории, сентябрь Охват аудитории, август Изменение, % 1 Сбербанк 256 602 432 187 468 144 36,9 2 ВТБ 283 449 337 112 235 094 152,5 3 ФК "Открытие" 144 194 837 66 967 179 115,3 4 Газпромбанк 129 640 877 88 209 022 47,0 5 Промсвязьбанк 118 361 238 67 994 175 74,1 6 Тинькофф Банк 110 758 122 70 506 454 57,1 7 Совкомбанк 105 342 573 57 907 136 81,9 8 Альфа Банк 99 239 849 69 028 793 43,8 9 Росбанк 96 483 747 42 663 157 126,2 10 Почта банк 81 360 466 50 546 258 61,0 11 Банк ЗЕНИТ 65 273 279 48 042 249 35,9 12 Россельхозбанк 65 039 075 58 856 948 10,5 13 Банк ДОМ.РФ 59 192 526 40 092 300 47,6 14 Московский Кредитный банк 48 231 227 53 235 130 -9,4 15 Ак Барс Банк 44 917 969 14 133 992 217,8 16 Банк Русский Стандарт 44 277 380 16 926 264 161,6 17 Новикомбанк 43 639 028 31 324 060 39,3 18 РНКБ Банк 38 302 119 28 765 747 33,2 19 Райффайзенбанк 37 656 240 56 688 592 -33,6 20 ВБРР 29 669 093 3 756 947 689,7 21 Абсолют Банк 27 973 417 24 302 811 15,1 22 ХКФ Банк 27 278 319 36 107 067 -24,5 23 ЮниКредит Банк 26 790 889 12 713 132 110,7 24 Ситибанк 23 660 009 36 969 873 -36,0 25 Банк УРАЛСИБ 22 902 603 29 088 644 -21,3 26 Банк Синара 22 322 859 9 424 925 136,8 27 ТКБ Банк 21 998 859 10 773 111 104,2 28 АБ "Россия" 21 164 726 26 378 542 -19,8 29 УБРиР 20 206 774 13 286 751 52,1 30 Росгосстрах Банк 19 675 072 35 873 615 -45,2 31 МИнБанк 19 239 250 7 729 699 148,9 32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 18 237 975 6 881 182 165,0 33 АКБ "ЦентроКредит" 17 744 953 2 930 976 505,4 34 МТС Банк 17 435 082 39 801 430 -56,2 35 Банк ТРАСТ 15 949 438 24 698 710 -35,4 36 МСП Банк 14 924 255 23 303 969 -36,0 37 Банк Союз 14 713 877 1 197 290 1128,9 38 ОТП Банк 14 270 978 37 355 679 -61,8 39 Экспобанк 14 116 899 16 873 646 -16,3 40 КБ "Центр-инвест" 12 904 037 4 641 421 178,0 41 Банк Санкт-Петербург 12 072 215 19 682 402 -38,7 42 СМП Банк 11 652 987 13 296 007 -12,4 43 Алмазэргиэнбанк 11 296 564 1 527 140 639,7 44 Русфинанс Банк 10 603 141 874 581 1112,4 45 Ренессанс Кредит 9 356 993 36 065 639 -74,1 46 АКБ "Металлинвестбанк" 9 294 756 3 657 595 154,1 47 "Сургутнефтегазбанк" 7 734 125 4 891 328 58,1 48 КБ Восточный 7 665 186 1 720 846 345,4 49 Связь-банк 7 594 181 1 298 555 484,8 50 Кредит Европа Банк 5 452 620 4 354 194 25,2

1. Российская Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных.

2. Банки Казахстана и Вьетнама приостановили операции с картами платежной системы "Мир".

Казахстана и Вьетнама приостановили операции с картами платежной системы "Мир". 3. Владимир Путин поручил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года.

4. ЦБ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам.

5. Правительство России запускает промышленную ипотеку, предприятия смогут брать кредиты на покупку производственной недвижимости.

6. ЦБ с декабря ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом.

7. ЦБ ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.

8. Вячеслав Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных примут в приоритетном порядке.

9. Владимир Путин провел встречу с генеральным директором ДОМ.РФ В. Мутко.

10. Ряд турецкие банков прекратил обслуживать карты российской платежной системы "Мир".

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- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.

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- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

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