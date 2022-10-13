Послабления для ритейлеров на скупку магазинов западных сетей продлят

13 октября. FINMARKET.RU - Действие нормы, которая позволяет ритейлерам выкупать или арендовать торговые площади покинувших Россию компаний, даже если это нарушает антимонопольные ограничения, продлят на год — до конца 2023 года. Подобную инициативу Минпромторга 10 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили "Известия" . Информацию подтвердили в пресс-службе правительства. В Госдуму законопроект внесут после рассмотрения на заседании кабмина, добавили там.

Российское антимонопольное законодательство довольно жестко регулирует работу ритейла. Ни одна торговая сеть не может занимать больше 25% рынка конкретного региона, района или города. Но в июне 2022 года для этой нормы сделали исключение. Сейчас, если какая-то иностранная торговая сеть уходит из России, другая сеть может быстро купить или арендовать ее магазины, даже если в результате этой покупки ее доля на рынке превысит те самые 25%.

"Из-за ухода иностранных торговых сетей могут серьезно пострадать потребители. Им может быть ограничен или вовсе прекращен доступ к социально значимым товарам первой необходимости. Поэтому на время существования подобных рисков необходим механизм поддержки и сохранения активов уходящих компаний — это и персонал, и инфраструктура, и сеть поставщиков. Нужно, чтобы торговые сети продолжали функционировать", — пояснил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

То есть антимонопольными ограничениями готовы временно пожертвовать ради того, чтобы магазины уходящих компаний не закрывались, люди имели возможность покупать продукты, сохранялись рабочие места и цепочки поставок.

Изначально послабление ввели до конца 2022 года, предполагая, что до этого момента все подобные сделки завершатся. Но теперь решили продлить еще на год.

Эксперты поддержали инициативу - упрощенная схема покупки активов "беглецов" позволяет не закрывать магазины, сохранять рабочие места и цепочки поставок.