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13 октября 2022 года 09:43
Доступ провайдеров в жилые дома сделают конкурентным
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Владимир Смирнов/ТАСС
13 октября. FINMARKET.RU - Минцифры разработало законопроект, регулирующий доступ провайдеров связи в многоэтажные жилые дома. Документ вносит поправки в закон о связи, которые предполагают "возможность" размещения в доме сетей не менее двух провайдеров, "неаффилированных с застройщиком, управляющей компанией и между собой". Инициатива призвана гарантировать создание необходимой инфраструктуры связи, говорится в пояснительной записке, пишет "Коммерсант". Проблема доступа операторов в дома назрела давно. Соответствующие поправки к закону "о связи", позволяющие упростить доступ операторов к общему имуществу жилых домов, группа сенаторов внесла в Госдуму еще в конце декабря 2018 года. Поправки подразумевали, что управляющие компании должны обеспечивать доступ операторов в помещения безвозмездно. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что поправки ко второму чтению к законопроекту, внесенному еще в прошлом созыве, уже проработаны: "В результате будет ликвидирована монополия одного провайдера в жилом доме". Между тем эксперты считают, что новые меры не решат проблему дискриминации операторов, поскольку УК могут просто создать формально не связанные с ними компании и завести их вторым провайдером в дома.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, дома, провайдеры
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