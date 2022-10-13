Доступ провайдеров в жилые дома сделают конкурентным

13 октября. FINMARKET.RU - Минцифры разработало законопроект, регулирующий доступ провайдеров связи в многоэтажные жилые. Документ вносит поправки в закон о связи, которые предполагают "возможность" размещения в доме сетей не менее двух провайдеров, "неаффилированных с застройщиком, управляющей компанией и между собой". Инициатива призвана гарантировать создание необходимой инфраструктуры связи, говорится в пояснительной записке, пишет "Коммерсант"

Проблема доступа операторов в дома назрела давно. Соответствующие поправки к закону "о связи", позволяющие упростить доступ операторов к общему имуществу жилых домов, группа сенаторов внесла в Госдуму еще в конце декабря 2018 года. Поправки подразумевали, что управляющие компании должны обеспечивать доступ операторов в помещения безвозмездно.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что поправки ко второму чтению к законопроекту, внесенному еще в прошлом созыве, уже проработаны: "В результате будет ликвидирована монополия одного провайдера в жилом доме".

Между тем эксперты считают, что новые меры не решат проблему дискриминации операторов, поскольку УК могут просто создать формально не связанные с ними компании и завести их вторым провайдером в дома.