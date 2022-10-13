Спрос на зимние туры вышел на уровень прошлого года

13 октября. FINMARKET.RU - Объем бронирований зимних и новогодних туров по России уже вышел на уровень прошлого года, а по некоторым зарубежным направлениям даже превышает его, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Путешествия по России пользуются спросом из-за их доступности. А интерес к турам за границу подстегивает ограниченность авиаперевозки.

В целом объем бронирований на зимний сезон сейчас на 50% опережает аналогичный период прошлого года, отмечают в компании Fun&Sun. Туристы бронируют как путешествия по России, так и зарубежные туры. В этом сезоне туристам предлагают программы из Москвы на Байкал, в Бурятию (с 11 февраля по 26 марта 2023 года), на горнолыжный курорт Шерегеш, а на Новый год - экскурсионные туры из Москвы в Дагестан, Алтай, Карелию и Казань, из Санкт-Петербурга - в Казань. Интерес к зимним путешествиям по России растет, рассказывает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Пока еще не прошли ноябрьские праздники, так что пик спроса на зиму ждем не раньше 5- 10 ноября", - говорит он. Но бронирования уже сейчас идут примерно на уровне прошлого года.

Туристов стимулируют цены. Сейчас забронировать зимние путешествия по России, включая туры на Новый год, можно примерно по той же стоимости, что и в прошлом году.

Среди самых популярных направлений по России Краснодарский край. Причем спросом пользуются как побережье Черного моря, так и горный кластер. Между этими направлениями туристы распределяются примерно пополам. На побережье семьи с детьми посещают парки аттракционов, бассейны, ездят на экскурсии, в том числе в горы. А в горном кластере Сочи катаются на лыжах, посещают аквапарки.

В этом году популярны также экскурсионные туры по Подмосковью, Санкт-Петербургу. Из-за отсутствия больших затрат на перелет и переезды поездом Подмосковье оказывается самым бюджетным направлением в зимний период, добавляет Ромашкин.

Зарубежные туры дороже, ноесть. В компании Tez Tour отмечают, что на данный момент объем бронирований на зимний сезон уже превышает показатель за аналогичный период прошлого года в несколько раз. "Сложностей с продажами нет, ближайшие вылеты выполняются с полной загрузкой. С высокой долей вероятности данная тенденция сохранится в обозримом будущем", - отмечают в компании.

Среди самых популярных стран - Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и та же Турция, которая теперь становится для россиян круглогодичным направлением. Востребованы Таиланд, Венесуэла. В этом году открылись бронирования туров на Шри-Ланку.