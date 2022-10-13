Малый бизнес просит ввести мораторий на новые обязательные требования

13 октября. FINMARKET.RU - Деловое объединение "Опора России" (представляет интересы малого и среднего бизнеса) обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наложитьна введение новых обязательных требований к деятельности организаций со следующего года, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо.

Для обеспечения стабильного развития российской экономики необходима неизменность условий ведения бизнеса, отказ от повышения административной нагрузки гарантирует такую устойчивость, сообщается в обращении, подписанном президентом "Опоры России" Александром Калининым. Аналогичную просьбу предприниматели направили председателю Госдумы Вячеславу Володину.

При этом, поскольку обязательныемогут вводиться не только постановлениями, но и распоряжениями правительства, ведомственными актами, формально не относящимися к нормативным, необходимо распространить мораторий на все правовые акты, предусматривающие введение новых обязательных требований, уточняется в письме. "Главный лозунг для экономики сегодня - все для фронта, все для победы! А для этого экономика должна работать без перебоев, поборов и барьеров", - пишет Калинин Володину.

Введение новых обязательных требований, например таких, как обязательная маркировка, повышенные требования к оборудованию, к экологической безопасности, может оказать значительное давление на бизнес и помешать ему адаптироваться к новым условиям, пояснил Калинин "Ведомостям". Кроме моратория целесообразно и смягчение некоторых уже сейчас действующих обязательных требований - нормативов по строительству на лесных, сельскохозяйственных землях, охраняемых территориях, добавил Калинин.

Представитель вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщил "Ведомостям", что письмо "Опоры России" получено и направлено в Минэкономразвития для оценки влияния предложенной меры на экономику.