Требования к сроку годности товаров просят ослабить

13 октября. FINMARKET.RU - Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания "Руспродсоюз" попросила Минпромторг ослабить требования к сроку годности продуктов, пишут "Известия" . Федеральным ритейлерам предлагают установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров длительного срока хранения (от года и выше) и в 50% - для товаров меньшего срока. Под остаточным сроком годности подразумевается период до момента, когда продукт нужно утилизировать.

Сейчас федеральные сети готовы закупатьс остаточным сроком годности в среднем 60-65%. Например, еслигодности товара 730 дней, то его не принимают уже в момент, когда до наступления срока остается 439 дней. При этом средний срок продажи таких товаров в магазинах составляет около 50 дней. "Всё это не способствует формированию складских запасов продукции, необходимой для бесперебойных поставок (…), и ведет к утилизации большого объема продовольствия", - говорится в письме, адресованном министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Проблему усиливает и отсутствие планирования закупок со стороны торговых сетей - от ритейлеров часто идут хаотичные всплески заказов. Нововведения не сказались бы на качестве товаров - они касались бы только жестких требований, которым "не может соответствовать объем складских запасов", отмечается в документе, оказавшемся в распоряжении издания.

Как говорит в беседе с "Известиями" исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, российские торговые сети стараются закупать продукты с запасом годности в 60-65%, потому что "излишне перестраховываются", боясь не продать товар через условные 1,5 года. Другая возможная причина - невнимательный анализ собственной статистики "уходимости" продукции. Именно она показывает, что средний срок продажи товара с полки не превышает 50 дней, а отнюдь не 500, которые некоторые сети закладывают в требование к поставщикам в качестве обязательного остаточного срока годности (ОСГ).

"Однако далеко не все сети выставляют такое требование: например, у одного из лидеров рынка ОСГ составляет 45%, что говорит о том, что и другие сети могут работать на таких условиях", - говорит Востриков.

По его мнению, снятие лишних ограничений по ОСГ будет способствовать росту предложения от производителей и минимизации рисков. Как следствие, цены на товары также будут оптимизированы по всей цепочке от "поля до прилавка".