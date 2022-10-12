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12 октября 2022 года 09:48
Компании активно скупают ПО для слежки за сотрудниками
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IMAGO/ТАСС
12 октября. FINMARKET.RU - Российские компании все активнее внедряют программное обеспечение для слежения за своими сотрудниками в корпоративных информационных системах: рост продаж доходит до 30% год к году, говорят разработчики. Интерес проявляют госсектор, крупные промышленные предприятия, даже малый и средний бизнес. Как пишет "Коммерсантъ", спрос вырос на фоне участившихся случаев утечек данных и кибермошенничества. По данным Staffcop, с марта по сентябрь спрос на программы для отслеживания рабочего времени сотрудников и их действий (например, выгрузки коммерческой информации из рабочей системы) увеличился на 11% год к году. В условиях неуверенности в завтрашнем дне сотрудники склонны к нарушениям, краже данных, попыткам корпоративного мошенничества, отмечает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. В Staffcop добавляют, что отдельным стимулом для роста решений для контроля за сотрудниками сейчас может стать количество россиян, уехавших из страны, но продолжающих работать удаленно.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, компании, сотрудники, контроль
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