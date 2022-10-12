Компании активно скупают ПО для слежки за сотрудниками

12 октября. FINMARKET.RU - Российскиевсе активнее внедряют программное обеспечение для слежения за своими сотрудниками в корпоративных информационных системах: рост продаж доходит до 30% год к году, говорят разработчики. Интерес проявляют госсектор, крупные промышленные предприятия, даже малый и средний бизнес. Как пишет "Коммерсантъ", спрос вырос на фоне участившихся случаев утечек данных и кибермошенничества. По данным Staffcop, с марта по сентябрь спрос на программы для отслеживания рабочего времени сотрудников и их действий (например, выгрузки коммерческой информации из рабочей системы) увеличился на 11% год к году.

В условиях неуверенности в завтрашнем днесклонны к нарушениям, краже данных, попыткам корпоративного мошенничества, отмечает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. В Staffcop добавляют, что отдельным стимулом для роста решений для контроля за сотрудниками сейчас может стать количество россиян, уехавших из страны, но продолжающих работать удаленно.