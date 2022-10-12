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12 октября 2022 года 09:30

Проценты по кредитам и вкладам повышаются

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
12 октября. FINMARKET.RU - Банки стали повышать проценты по вкладам и кредитам, несмотря на снижение ключевой, пишут "Известия", ссылающиеся на данные финансовых организаций и маркетплейсой. В частности, ставки на сберегательные продукты выросли примерно на 0,5–1 п.п. А средний размер полной стоимости займа увеличился на 1,3 п.п. Удорожание последних происходит на фоне принятия законов о кредитных каникулах и списании займов погибших мобилизованных граждан, считают эксперты. Тогда как повышение доходности депозитов, по их мнению, продиктовано оттоком наличности и стремлением банков привлечь эти деньги обратно в систему.

Дальнейшая динамика ставок по депозитам будет зависеть от настроения вкладчиков, определяющих спрос на наличность в зависимости от новостного фона, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Надежда Караваева. Тогда как в условиях относительной стабильности ключевой на динамику стоимости кредитов повлияет пересмотр риск-политики банков. Эксперт добавила: если будет наблюдаться рост объема списываемых кредитов или ухудшение качества портфеля ссуд в целом, то ставки пойдут вверх.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  банки,  ставки

 
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