Проценты по кредитам и вкладам повышаются

12 октября. FINMARKET.RU -стали повышать проценты по вкладам и кредитам, несмотря на снижение ключевой, пишут "Известия", ссылающиеся на данные финансовых организаций и маркетплейсой. В частности,на сберегательные продукты выросли примерно на 0,5–1 п.п. А средний размер полной стоимости займа увеличился на 1,3 п.п. Удорожание последних происходит на фоне принятия законов о кредитных каникулах и списании займов погибших мобилизованных граждан, считают эксперты. Тогда как повышение доходности депозитов, по их мнению, продиктовано оттоком наличности и стремлением банков привлечь эти деньги обратно в систему.

Дальнейшая динамика ставок по депозитам будет зависеть от настроения вкладчиков, определяющих спрос на наличность в зависимости от новостного фона, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Надежда Караваева. Тогда как в условиях относительной стабильности ключевой на динамику стоимости кредитов повлияет пересмотр риск-политики банков. Эксперт добавила: если будет наблюдаться рост объема списываемых кредитов или ухудшение качества портфеля ссуд в целом, то ставки пойдут вверх.