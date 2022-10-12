Достоверность выписок из ЕГРН можно будет проверить с помощью QR-кодов

12 октября. FINMARKET.RU -разрабатывает цифровой сервис, который позволит проверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделками с помощью QR-кода, пишут "Ведомости". О планах Росреестра ввести QR-проверку газете рассказал федеральный чиновник. Информацию подтвердила руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова. Сервис планируется запустить в 2023 г., уточнила она.

Информация из ЕГРН стала закрытой в июле этого года. Сервис проверки данных оттуда по QR-коду внедряется в продолжение законодательных изменений о закрытии реестра, объясняет адвокат Forward Legal Илья Рыжаков. Если раньше любое лицо могло узнать о правах и ограничениях на объект самостоятельно, то теперь получать выписку будет собственник, а контрагент - проверять достоверность полученной от него информации, продолжает он. "То есть мы получим двухэтапную и более сложную процедуру. Если бы ситуация осталась как есть и сайт Росреестра администрировался лучше, всем было бы удобнее", - говорит эксперт.

Закрытие данных в ЕГРН создает огромную проблему для участников рынка, соглашается источник "Ведомостей" в крупной российской IT-компании. Третьи лица будут лишены возможности проверять владельцев объектов и это будет использоваться в мошеннических схемах, предупреждает он. Новый инструмент Росреестра, по его словам, "не решает проблему, а закрывает лишь ее малую часть".