За счет в швейцарском банке грозят штрафы

12 октября. FINMARKET.RU - Российские налоговые резиденты со счетами в швейцарских банках рискуют в скором времени стать нарушителями валютного законодательства и получить штрафы в размере до 40% от суммы переводов из-за прекращения обмена финансовой информацией между странами. О таком риске пишут "Ведомости", которые ссылаются на экспертов из ведущих консалтинговых компаний – "Технологии доверия", Б1, Kept и ряда других. После исключения Швейцарии из перечня государств, участвующих в автообмене с Россией, зачисления на швейцарские счета доходов от сдачи имущества в аренду, операций с ценными бумагами, дивидендов будут считаться незаконными валютными операциями.

Федеральная налоговая служба (ФНС) обменивается финансовой информацией с зарубежными налоговыми органами в автоматическом режиме с 2018 г., предоставляя данные о счетах и активах иностранцев в России и получая аналогичную информацию о российских налоговых резидентах. На прошлой неделе ведомство опубликовало проект приказа об утверждении перечня стран, с которыми осуществляется автообмен, из которого исключена Швейцария. Всего обновленный список насчитывает 85 стран и 11 территорий. Новый приказ должен вступить в силу после регистрации в Минюсте. Ранее, в середине сентября, швейцарские власти приняли решение временно приостановить обмен налоговой информацией с Россией. Вместе с тем в августе российское ведомство разместило другой проект приказа – со списком стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, в котором Швейцария еще не значилась.

Швейцария будет исключена не только из перечня стран, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией, но и попадет в обновленный список государств, которые не предоставляют на взаимной основе информацию для целей налогообложения, считает налоговый консультант Сергей Нестеренко. В августовский проект приказа ФНС по таким странам она не была включена, поскольку окончательное решение швейцарская сторона приняла только в сентябре, полагает он. Попадание Швейцарии в оба списка будет иметь серьезные последствия для россиян, которые имеют счета в швейцарских банках, а также для владельцев швейцарских контролируемых иностранных компаний (КИК; используются преимущественно для управления зарубежными активами), предупредил эксперт.