Привычные вкусы меняются: "йогурты стали жиже"

11 октября. FINMARKET.RU - Нехватка западных пищевых ингредиентов уже меняет вкус привычных продуктов. Йогурты в магазинах стали немного жиже: западные страны прекратили поставлять России загустители, а наши производители и импортеры еще не совсем успели перестроиться на альтернативные каналы поставок. Но бизнес уверен: этот кризис открывает им окно возможностей - сложное производство пищевых ингредиентов, до которого до сих пор не доходили руки, теперь волей-неволей придется освоить, пишет "Российская газета".

Ситуация с поставками пищевых ингредиентов складывается непростая - большинство из них завозилось из западных стран, но сейчас этот импорт стремится к нулю, рассказала на выставке "Агропродмаш" президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова. В пятый пакет санкций в отношении России вошли и пищевые ингредиенты - эмульгаторы, красители, модифицированные крахмалы и другие. Он вступил в силу в июле. Всяческих пищевых ингредиентов великое множество - они необходимы (и при этом безопасны) для большого спектра продукции от кондитерки до колбасы. Например, Е-компонентов более 360, ароматических веществ - 2,5 тыс., ферментных препаратов - более 50, плюс витамины, минералы, аминокислоты и многие другие. При этом в России производится не более 20 наименований пищевых добавок - это менее 5% от необходимого.

На практике это означает риски изменения рецептур. Ранее на эту проблему уже обращали кондитеры. По словам председателя правления ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Романа Козырева, уже сейчас, например, "йогурты стали жиже". Потребители пока этого не заметили. Но профессионалы понимают - загустители в дефиците. Их можно восполнить с помощью параллельного импорта или своим производством. Но и в том, и в другом случае есть сложности. Производство пищевых ингредиентов зачастую трудоемкое. Например, до сих пор для производства модифицированных крахмалов в России закупалось европейское сырье - картофельный крахмал. У нас его почти не производят - картофель проще продавать сырьем, чем перерабатывать. В отсутствии европейского картофельного крахмала отечественным производителям модифицированных крахмалов придется ориентироваться, скорее всего, на кукурузу. А чтобы наладить производство, надо для начала позаботиться о специальных семенах для подходящей кукурузы. То есть весь процесс импортозамещения может занять не менее двух-трех лет.

С параллельным импортом тоже есть вопросы: возить через Грузию, Иран или Владивосток непросто. К тому же надо понимать, что инфраструктура по этим альтернативным направлениям оказалась не готова к такому резкому росту трафика грузов.

Пока отрасль выкручивается как может: использует "гаражные" пищевые ингредиенты, завозит товар через третьи страны, ищет поставщиков на Востоке и пытается изобретать свои альтернативы. Сейчас в России уже налажено производство, например, мальтодекстрина (полисахарид из растительного крахмала, легко усваивается организмом), говорит Козырев. Есть инвестпроект по производству лимонной кислоты. Есть замыслы производить гуаровую и ксантановую камедь (полисахариды из растительного сырья, использующиеся в качестве загустителей и стабилизаторов).

Правда, чтобы наладить производство пищевых ингредиентов, надо как минимум решить, какие из них нам действительно имеет смысл выпускать внутри страны, а без которых можно обойтись.