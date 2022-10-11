.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Акции "ФСК ЕЭС" и "Россетей" выросли на новостях о разрешении конвертации бумаг Россетей в акции ФСК для "недружественных" нерезидентов
11 октября 2022 года 10:14
Прокурорам расширили полномочия в оспаривании сделок
|0
Михаил Терещенко/ТАСС
11 октября. FINMARKET.RU - Прокуратура сможет оспаривать сделки, совершенные с представителями недружественных стран. У прокуроров появится право оспаривать сделки, которые совершены с нарушением законов о контрсанкциях, введенных в ответ на недружественные действия других стран, пишет "Российская газета". Также прокуроры вправе подавать иски, требуя отменить сделки, совершенные с целью уклонения от налогов. "Новый закон не просто расширяет категории дел, по которым прокурор участвует в гражданском или арбитражном процессе. Например, прокурор вправе инициировать процесс и вправе вступить в дело практически по любому налоговому спору на любой стадии, независимо от того, является ли РФ или субъект РФ лицом, участвующим в деле, т.е. в спор между двумя хозяйствующими равноправными субъектами", - гворит почетный адвокат России Никита Филиппов.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.