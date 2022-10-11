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11 октября 2022 года 09:58
Сроки годности продуктов: увеличить нельзя оставить
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Михаил Терещенко/ТАСС
11 октября. FINMARKET.RU - Из-за нестабильности потребительского спроса и заказов продуктов питания со стороны ритейлеров производители и поставщики просят крупные сети ослабить требования по остаточному сроку годности товаров. Поставщики уверяют, что предложение не отразится на качестве продуктов для потребителей, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказалось письмо ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз". В нем члены ассоциации предлагают главе Минпромторга Денису Мантурову рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. Речь идет не о снижении качества поставляемых товаров, а о сокращении излишних требований, уточняют в ассоциации. По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, сегодня нет необходимости в жестком нормативном регулировании вопроса минимального значения остаточного срока годности, рекомендаций от Минпромторга было бы вполне достаточно для решения спорных вопросов. Остаточный срок годности товаров длительного хранения, включая консервы и бакалею, можно сопоставить с показателем оборачиваемости в магазинах этой группы товаров и, исходя из этого, ритейлеры могут принимать решение о договорных практиках с дистрибуторами.
Опубликовано Финмаркет
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