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11 октября 2022 года 09:53

РФ в середине рейтинга по уровню развития электронного правительства

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Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
11 октября. FINMARKET.RU - Россия в 2022 году заняла 42-е место в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства (всего в списке 93 государства), пишет "Коммерсант" Такой перечень раз в 2 года составляет Департамент экономического и социального развития ООН. Места в нем определяются на основе значения сводного индекса развития электронного правительства (E- Government Development Index, EGDI). В топ- 5 вошли Дания, Финляндия, Южная Корея, Новая Зеландия и Швеция.

По итогам 2020 г. РФ была на 36-м месте. Сейчас она расположилась между Аргентиной (41- е место) и Китаем (43- е). Также в числе ближайших соседей - Бельгия (39- е место), Сербия (40- е) и Хорватия (44- е). Значение индекса развития электронного правительства у РФ равно 0,8162 балла - что выше среднемирового значения в 0,6102 балла.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  правительство,  элекроника,  развитие

 
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