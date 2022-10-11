Банки расширят кредитование в валютах дружественных стран

11 октября. FINMARKET.RU - В России на фоне санкций и проблем с расчетами в долларах и евро использование мягких валют будет расширяться. Так, в скором времени вслед за кредитованием в юанях появятся займы в других мягких валютах, сообщил "Известиям" председатель наблюдательного совета Мосбиржи, бывший зампред ЦБ Сергей Швецов.

В ближайшее время на эту роль могут подойти нацвалюты Индии и Турции, а в перспективе также тенге, гонконгский доллар, рупии и дирхамы, считают эксперты.в валютах дружественных стран будет развиваться по мере накопления их остатков в банковской системе, уверен Сергей Швецов. Он также отметил, что Мосбиржа уже ведет переговоры с ЦБ о том, чтобы снизить нормы резервирования в таких денежных единицах и комиссии. Это сделает операции с мягкими валютами более привлекательными и поможет отойти от расчетов в долларах и евро, однако также повысит риски, считают игроки рынка.

поддержали развитие использования мягких валют.