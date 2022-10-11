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11 октября 2022 года 08:50
В РФ сократились продажи автомобильной вторички
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Сергей Бобылев/ТАСС
11 октября. FINMARKET.RU - По итогам 9 месяцев т.г. продажи легковых автомобилей с пробегом в России снизились почти на 10% - до 3,94 млн машин. Об этом говорится в обзоре "Автостат инфо" на основе данных о регистрациях транспортных средств, пишут "Ведомости". В январе-сентябре было продано на 420192 машины меньше, чем годом ранее. Большую часть вторичного рынка составили иномарки. Их было продано 2,79 млн единиц, спад продаж составил 10%. Отечественных б/у машин продано 1,15 млн шт., снижение рынка было меньше, лишь на 8%. "АвтоВАЗ" сохраняет за собой четверть рынка, или почти 1 млн проданных машин за 9 месяцев. В сентябре на продукцию бренда пришлось 24% продаж во вторичном сегменте. Общие продажи в сентябре снизились на 16% в годовом выражении, или на 95 277 автомобилей, следует из данных "Автостат инфо". Всего в прошлом месяце продана 511541 легковая машина с пробегом. Иномарки в сентябре также продавались хуже рынка, снижение составило 18% - до 140 720 машин. Отечественные бренды продавались более чем в 2 раза лучше: была реализована 370 821 машина (-15%). Как отмечает автоэксперт Владимир Беспалов, предпосылок для существенного оборота на вторичном рынке пока не прослеживается, ситуация до конца года улучшаться не будет, поскольку те, кто хотел, машины уже купили, а остальные (за исключением случаев крайней необходимости) будут ждать нормализации цен и предложения на рынке.
Опубликовано Финмаркет
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