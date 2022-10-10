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10 октября 2022 года 09:43
Авиаперевозчиков хотят обязать печатать билеты на русском
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Александр Демьянчук/ТАСС
10 октября. FINMARKET.RU - В Минтранс поступило обращение депутата Госдумы Сергея Коткина о "многочисленных поступающих жалобах граждан" на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где "вся важная информация изложена на английском языке". В депутатском запросе от 26 сентября говорится, что "это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком", пишет "Коммерсант". Депутат просит Минтранс обязать перевозчиков приводить в билетах и посадочных талонах информацию на русском языке. Депутат заверил "Коммерсант", что ему известно "большое количество примеров", когда перевозочные документы не оформляются по-русски, и это "провоцирует сложности, в особенности в больших аэропортах". Минтранс просил авиаторов подготовить отзывы по вопросу до 7 октября. Перевозчики говорят, что настроить печать на кириллице в системах бронирования Sabre и Amadeus нельзя, хотя это станет возможным при переходе на отечественные аналоги. Все опрошенные изданием перевозчики уверяют, что никогда не сталкивались с жалобами, касающимися трудностей прочтения билетов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, авиаперевозки, билеты
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