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10 октября 2022 года 09:11
Долг населения за услуги ЖКХ вырос до 767 млрд руб.
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Александр Щербак/ТАСС
10 октября. FINMARKET.RU - Долги населения за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 30 млрд рублей. К концу первого полугодия население задолжало управляющим организациям 315 млрд рублей, это на 1% меньше, чем было в июле 2021 года. Однако задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, выросла за год с 420 до 452 млрд рублей (такое перетекание долгов, по-видимому, связано с увеличением числа жителей, переходящих на прямые договоры), пишет Российская газета. В целом сумма долга населения увеличилась с 738 до 767 млрд рублей. Существеннее всего выросли долги граждан за вывоз мусора - на 31-38% (перед управляющими организациями и РСО соответственно). Заметно увеличились долги за газ (перед РСО - на 14%). Прирост долгов оказался меньше, чем годом ранее. Тогда, с июля 2020 по июль 2021 года, долги выросли не на 30, а сразу на 51 млрд рублей (с 687 до 738 млрд). Это объяснялось, прежде всего, пандемией и временным мораторием на начисление пеней за просрочку платежей в 2020 году. Сейчас рост долга практически равен росту тарифов - они увеличились с июля 2021 года на 3,3%, долг - на 3,9%. Ситуация, однако, может усугубиться после внеочередного повышения тарифов на коммунальные услуги с декабря этого года. Как сообщило Минэкономразвития, правительство решило перенести индексацию тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Далее более полутора лет (до июля 2024 года) индексации тарифов не будет. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг, обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, отмечают в министерстве. Подорожают холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз мусора. Предельный уровень индексации не превысит 9%. В последние три года инфляция иногда вдвое превышала индексацию тарифов, отмечают в министерстве. Между тем инфляция в нынешнем году больше, чем в прошлые годы. "Одновременно с этим индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Перенос повышения тарифов на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учетом данного решения", - добавили в ведомстве. Федеральная антимонопольная служба проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста, сообщили в пресс-службе ФАС. Существующая система тарифного регулирования не допускает увеличения совокупного платежа за коммуналку больше, чем на величину инфляции, добавили в ведомстве.
Опубликовано Финмаркет
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АК-54 10.10.2022
Отнесение начислений в статью "задолженность", освобождает получателя средств от налогообложения как деньги не поступившие на счёт! Эта схема была разработана в 90-е и прекрасно работает по сих пор! Когда за это берутся спецы и суд приговор один - попытка мошенничества с целью ухода от СВОЕВРЕМЕННЫХ обязательных платежей. (прошу извинение за опечатку)
АК-54 10.10.2022
У нас в области прямые договора между жителями МКР и РСО начали заключатся с 2011года. И они (РСО) постоянно заявляют о задолженности граждан. Мне пришлось в бытность работы в МЭР, быть в комиссии по разбору жалоб РСО. Оказалось, что РСО суммы начисленные за отчётный период СРВЗУ ЗАНОСЯТ В СТАТЬЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!!! Вот и весь сказ! Вот откуда берутся долги - ПРИПИСКИ!
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