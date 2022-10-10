Минфин не видит рисков в санкциях против криптокошельков россиян

10 октября. FINMARKET.RU - В восьмой пакет санкций Евросоюза против России вошел запрет на обслуживание криптокошельков и счетов россиян вне зависимости от суммы таких активов. Это значит, что биржи и компании, зарегистрированные в ЕС, которые требуют для открытия счета на своих платформах паспорт или любой другой документ, должны будут блокировать заявки граждан РФ и перестать работать с их кошельками, объяснил основатель фонда RusCoin Алексей Быков.

Однако в Минфине не увидели значительных рисков для россиян. Сейчас офис многих криптобирж существует в виртуальном пространстве, поэтому ими могут пользоваться граждане из разных стран, этому способствует технология DeFi (децентрализованных финансов), сообщили в пресс-службе ведомства "Известиям" . Там уверены: за счет этогопрактически не отразятся на инвесторах из России.

Рестрикции ЕС, скорее всего, исполнят централизованные биржи, на которых нужно подтверждать свою личность и гражданство, - это крупнейшие площадки, среди которых Binance, FTX и другие, пояснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев. При этом децентрализованные площадки либо вовсе не имеют технической возможности выполнить санкции, либо вводят их очень ограниченно, как например, Uniswap. Среди других крупнейших децентрализованных бирж - dYdX, Kine Protocol, PancakeSwap, Dodo, отметил эксперт. По его мнению, странность объявленных санкций в том, что основной "нежелательный" трафик редко приходится на централизованные площадки, так как у них выстроены системы KYC ("Знай своего клиента"), AML ("антиотмывочная"). То есть ограничения направлены против обычных граждан РФ.

На фоне весенней волны санкций первой работу с российскими пользователями прекратила централизованная криптобиржа BTC-Alpha, площадка CEX IO также приостановила регистрацию новых клиентов из РФ и сделала рубль недоступным для торгов.

Крупнейшая биржа Binanсe ввела ограничения на учетные записи россиян, общая стоимость криптоактивов которых превышает $10 тыс. Для таких пользователей площадка заблокировала возможность торговать и вносить средства, единственной доступной функцией остался вывод денег. Американская централизованная платформа Coinbase заморозила аккаунты большого числа граждан РФ.