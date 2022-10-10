Сформирован пул проектов по импортозамещению на 5,2 трлн рублей

10 октября. FINMARKET.RU - Правительство сформировало пул из 162 проектов по критическим направлениям импортозамещения общей стоимостью 5,2 трлн руб. до 2030 года, сообщил "Ведомостям" первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

По его словам, из общей суммы планируемых инвестиций 2,3 трлн руб. будет предоставлено в виде льготных кредитов, остальные 2,9 трлн руб. - этоинвесторов. В федеральном бюджете на 2023 г. зарезервировано 5 млрд руб. на субсидирование ставки для проектов импортозамещения, а также госгарантии, добавил замминистра. Этой суммы должно быть достаточно в первый год, когда банки заключают кредитные соглашения с инвесторами и открывают кредитные линии с учетом лимита, считает Осьмаков. В целом до 2030 г. от государства потребуется 123,6 млрд руб. на субсидирование ставки.

"Проекты выросли из стратегических инициатив, которые разрабатывались на сессиях с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Дальше Минпромторг совместно с Минфином, ВЭБом и банковским сектором будут детализировать их для запуска инвестиционного конвейера по приоритетным отраслям, среди которых - химия, автопром, транспортное машиностроение", - отметил Осьмаков. По его словам, эти проекты находятся на грани окупаемости и рентабельности, поэтому требуют комплексного подхода и государственной поддержки.

Это новый подход к импортозамещению, который базируется на принципе офсетных контрактов - долгосрочных договоров со встречными инвестиционными обязательствами, он охватывает цепочку от производителя до потребителя, пояснил он.

"Если говорить о конкретных отраслях, то предварительно приоритеты распределились следующим образом: самый крупный блок - это химическая промышленность, в которой планируется реализовать 54 проекта. В том числе нефтегазохимия - сфера, которая сильно зависит от импортных технологий. Задача - научиться делать наиболее капиталоемкие химические реакции для синтеза молекул", - добавил Осьмаков. Второй по размеру блок - черная металлургия (27 проектов), далее - лесопромышленный комплекс (18 проектов), железнодорожное машиностроение (16 проектов), фармацевтическая промышленность (12 проектов), автопром (8 проектов). Кроме того, планируется реализовать 6 инициатив по импортозамещению в сельскохозяйственном машиностроении, по 5 в цветной металлургии и строительно-дорожном машиностроении, 3 в судостроении, еще 3 в станкоинструментальной промышленности и тяжелом машиностроении, 2 проекта в авиапромышленности, еще 3 в других отраслях.