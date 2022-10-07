Инфляция в России в сентябре составила 0,05%

В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.

7 октября. FINMARKET.RU -в РФ в сентябре 2022 года составила 0,05% после дефляции в 0,52% в августе, 0.39% в июле, 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-сентябрь цены в РФ выросли на 10,46%.

Годовая инфляция замедлилась до 13,68% после 14,3% месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" ожидали нулевую инфляция в сентябре и замедление годовой инфляции примерно до 13,6%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 год в очередной раз снизился до 12,5% с 12,7% по опросу месяц назад (более существенному снижению прогноза воспрепятствовало решение правительства проиндексировать тарифы на услуги ЖКХ с 1 декабря в пределах 9%, что добавит к инфляции минимум 0,5 п.п.), на 2023 год не изменился - 6,1%.

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4% (против 13,4% в середине августа), при этом он учитывает индексацию тарифов ЖКХ на 9% с 1 декабря, на 2023 год прогноз министерства по инфляции - 5,5%.

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 11-13% с 12-15%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Продовольственные товары в сентябре подешевели на 0,38% (с начала года цены выросли на 8,89%), причем цены на плодоовощную продукцию упали на 4,11%. Непродовольственные товары стали за сентябрь дороже на 0,15% (+12,52% с начала года), услуги подорожали на 0,51% (+9,83%)..

Базовый индекс потребительских цен в сентябре составил 100.30%, с начала года - 114,10%, в годовом выражении - 117,11%.

Рост потребительских цен на 0,2% и более зафиксирован в 31 субъекте Российской Федерации. В наибольшей степени - в Магаданской области (на 1,1%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,3%) и Ставропольском крае (на 0,8%) в связи с удорожанием услуг (на 1,1%). В то же время в 35 субъектах РФ отмечено снижение потребительских цен, более всего в республиках Дагестан и Карелия на 0,8% и 0,6% соответственно.

В Москве цены за месяц снизились на 0,1%, Санкт-Петербурге - выросли на 0,6% (с начала года - прирост цен составил 10,7% и 10,0% соответственно).

Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до 4,11% после 11,82% в августе.

Тем не менее, отмечает Росстат, в сентябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, лук репчатый подешевел на 27,5%, морковь - на 18,0%, картофель - на 15,4%, виноград - на 14,6%, капуста белокочанная - на 11,9%, свекла столовая - на 11,6%, яблоки - на 10,6%, груши - на 9,0%, лимоны - на 3,8%. Одновременно огурцы подо-рожали на 31,6%, апельсины - на 6,5%, бананы - на 5,4%.

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены: на сахар-песок - на 4,0%, гречку - на 3,7%, пшено - на 2,3%, горох и фасоль - на 1,4%, мясо кур - на 1,1%, свинину бескостную, окорочка куриные, печень говяжью, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, филе рыбное, масло оливковое, чай черный байховый пакетированный, чай зеленый, муку пшеничную, рис, крупу манную, овсяные хлопья - на 0,5-1,0%.

В то же время яйца куриные в среднем по стране подорожали на 3,0%.

Кроме того выросли цены: на рыбу мороженую неразделанную, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, икру лососевых рыб, молоко питьевое цельное стерилизованное, йогурт, сыры плавленые, консервы мясные, овощные и фруктово-ягодные для детского питания, консервы рыбные с добавлением масла и в томатном соусе, кетчуп, овощи натуральные консервированные, маринованные, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта, зефир, пастилу, торты, варенье, джем, повидло, карамель, хлопья из злаков (сухие завтраки), воду минеральную и питьевую, жевательную резинку - на 0,5-1,7%.

В сентябре из непродовольственных товаров более всего выросли цены на газовое моторное топливо - на 4,3%. Бензин подорожал на 0,14% за сентябрь, с начала года - на 0,77%. Цены на дизельное топливо в прошедшем месяце выросли на 0,5%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%. Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,3%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: спички - на 2,0%, прокладки гигиенические - на 1,2%, хозяйственное мыло - на 1,1%, влажные салфетки - на 0,9%, туалетная бумага - на 0,7%, пеленки для новорожденных, дезинфицирующие средства для поверхностей, бумажные столовые салфетки - на 0,6%, туалетное мыло - на 0,5%, пасты и щетки зубные - на 0,4%. При этом снизились цены: на антисептики для рук - на 1,1%, подгузники детские - на 0,7%, санитарно-гигиенические маски - на 0,5%, порошки стиральные - на 0,1%.

Строительные материалы в среднем стали дешевле на 0,9%.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: телефонные аппараты стационарные - на 3,2%, ноутбуки, моноблоки, мониторы для настольного компьютера, электропылесосы, холодильники, сигареты с фильтром, куртки и комбинезоны утепленные, сапоги зимние, перчатки

из натуральной кожи, книги, тетради школьные, краски для волос, туши для ресниц, кремы для рук, мыло туалетное жидкое, гели для душа, отдельные виды трикотажных изделий - на 1,1-2,1%; электроутюги, батарейки электрические, полотенца кухонные, шампуни, кремы для лица, дезодоранты, бритвенные станки, жидкие чистящие и моющие средства, часы наручные, учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, альбомы для рисования, бумажные носовые платки, уголь, дрова, отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых - на 0,6-1,0%.

Одновременно подешевели: триммеры - на 2,4%, плиты бытовые - на 2,2%, телевизоры -

За прошедший месяц тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 0,01%, с начала года - на 5,09%..

В сентябре среди услуг зарубежного туризма более всего увеличились цены: на поездки на отдых в ОАЭ и Египет - на 26,5% и 25,1% соответственно, отдельные страны Юго-Восточной и Южной Азии - на 17,7% и 12,5% соответственно, отдельные страны Ближнего Востока - на 9,1%, Белоруссию - на 3,1%, отдельные страны Средиземноморья - на 2,4%, отдельные страны Средней Азии - на 1,2%. В то же время снизились цены на поездки на отдых в Турцию - на 8,0% и страны Закавказья - на 5,6%.

Среди остальных услуг туризма и отдыха выросла стоимость проживания в гостиницах 3*, билетов в музеи и на выставки - на 0,7%. Одновременно снизились цены: на путевки в дома отдыха, пансионаты - на 4,3%, проживание в хостеле - на 3,0%, путевки в санатории - на 2,4%, проживание

в гостинице 4*-5* - на 1,1%, экскурсионные туры по России - на 0,7%, проживание в гостинице 1* или в мотеле - на 0,6%.

С начала учебного года выросли цены на услуги среднего образования - на 6,9%, высшего образования - на 4,4%, профессионального обучения - на 2,3%, а также на услуги до-школьного воспитания - на 1,9%.