Темпы прироста числа граждан-банкротов замедлились

7 октября. FINMARKET.RU - Российские суды за 9 месяцев т.г. признали несостоятельными 194 145 граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 41,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года темпы роста числа личных банкротств замедлились почти в 2 раза - по итогам 9 месяцев 2021 года этот показатель составлял 78,4%.

Внесудебная процедура, по данным "Федресурса", была возбуждена в отношении 4710 граждан (прирост 42,3%).

Динамика числа банкротств не сопряжена с действием моратория на начало этой процедуры в период с 1 апреля до 1 октября. Дело в том, что ее начало в подавляющем большинстве случаев (96,1% в январе-сентябре 2022 года, в 95,1% годом ранее) инициируют сами граждане, а мораторий предусматривал запрет на возбуждение дел о несостоятельности по требованию внешних кредиторов.

Последние по итогам 9 месяцев 2022 года добивались начала процедурыграждан в 2,7% случаев (годом ранее - 3,8%), ФНС - 1,2% дел (1,1%).

Суды за время существования судебной процедуры личного банкротства с 1 октября 2015 года признали несостоятельными 669 258 гражданина, включая индивидуальных предпринимателей.

В отличие от судебной процедуры несостоятельности внесудебное банкротство, появившееся в законодательстве с 1 сентября 2020 года, может инициировать исключительно сам гражданин-должник. Воспользоваться им могут лица, имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

За 9 месяцев 2022 года были завершены 3647 таких процедур. По итогам аналогичного периода годом ранее их было 2799, но первые оконченные процедуры появились только после 1 марта 2021 года.

"Динамика внесудебной процедуры не характеризуется резкими скачками, это оправданно, ведь она изначально создана для самых простых случаев, когда не требуется изучать должника и искать активы, размер долга небольшой, кроме того внесудебную процедуру может инициировать только сам гражданин, в отличие от процедуры судебной", - заявил журналистам первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Сейчас по большинству заявлений процедура внесудебного банкротства запускается. Так было в 59% случаях в январе-сентябре 2022 года, годом ранее - в 49%.

В этом плане ситуация сильно отличается от того, что наблюдалось в первые месяцы существования внесудебной процедуры банкротства. Тогда доля возвратов заявлений доходила до 80%. Чиновники связывали это с возросшей информированностью граждан о правилах внесудебного банкротства.

Количество корпоративных банкротств в РФ в июле-сентябре 2022 года оказалось на 22,24% меньше (2037), чем за аналогичные месяцы прошлого года (2490), следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе".

На статистике по случаям несостоятельности российских компаний в 3-м квартале сильно сказалось действие моратория на банкротства, которое правительство вводило на период с 1 апреля по 1 октября. Для сравнения: по итогам 1-го полугодия фиксировался рост числа банкротств на 5,6% по сравнению с аналогичным сроком в 2021 году.

Таким образом, как и предполагали эксперты, оно оказалось отложенным. В первые месяцы действия моратория в большинстве случаев конкурсные производства открывались в делах о банкротстве, возбужденных до введения моратория, говорил журналистам первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

В целом за январь-сентябрь 2022 года количество корпоративных банкротств в РФ снизилось до 7227. Это на 2,4% меньше по сравнению с таким же периодом 2021 года.

Число введенных судами процедур наблюдения за 9 месяцев 2022 года составило 4341, что на 30,6% меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Наименьшее их количество было зафиксировано в сентябре (208), тогда как в марте и апреле их, например, было почти по 700 в месяц.

Поскольку мораторий с 1 апреля по 1 октября запрещал кредиторам публиковать сообщения о намерении инициировать банкротство контрагента, количество соответствующих уведомлений за январь-сентябрь 2022 года оказалось в 3 раза меньше (7982), чем в те же месяцы 2021 года.

Снизилась в рассматриваемом периоде и доля дел о банкротстве, инициаторами которых были кредиторы, поскольку только сами должники во время моратория были вправе заявить о собственной несостоятельности. В результате кредиторы инициировали 66,8% дел о несостоятельности, тогда как годом ранее 74,7% дел. ФНС выступила заявителем в 24,1% дел (было 16,3%), должники - в 8,6% дел (было 8,3%), работники - в 0,5% дел (было 0,6%).

"Благодаря введенному мораторию нам удалось предотвратить некоторые панические настроения, из-за которых кредиторы могли необоснованно подавать заявления на банкротства, и дать лицам, испытывающим трудности, время для стабилизации своей деятельности", - сообщил журналистам Торосов.

Отвечая на вопрос о будущей динамике количества банкротств, он напомнил, что после "ковидного" моратория, действовавшего с апреля 2020 года по январь 2021 года, взрывного роста числа банкротств не наблюдалось. "Напротив, к моменту начала санкционного давления (на РФ) в феврале 2022 года количество вводимых дел о банкротстве не вернулось на доковидный уровень", - обратил внимание он.

"Однако бесспорно, - добавил Торосов. - Сейчас складывается немного иная ситуация, поэтому чтобы делать какие-то выводы, необходимо посмотреть на активность хозяйствующих субъектов после окончания срока действия моратория".

"В последние годы количество банкротств компаний достаточно стабильно, в том числе в периоды ухудшения экономической ситуации. Мораторий уже второй раз сдерживает рост числа банкротств в сложный период. Думаю, в этот раз, как и в прошлый, эффект будет долгоиграющим, и после завершения моратория существенного роста числа банкротств не произойдет", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

По данным "Федресурса", в 2021 году в РФ было 10319 корпоративных банкротств, что на 3,9% больше показателей за 2020 год и значительно меньше "доковидного" 2019 года, когда было зафиксировано 12401 банкротство.